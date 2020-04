Matrača izvēle, ja jums ir sāpes mugurā

Ja pēc ik rīta pamošanās Jums sāp mugura, varētu šķist, ka pie vainas ir pārāk mīkstais matracis. Dažādi mīti mums liek domāt, ka muguras sāpes novērš tikai gulēšana uz cietākiem matračiem. Tomēr nav nekādu pierādījumu, ka cieti matrači ir tie, kas palīdz šīs problēmas risināšanā. Neviens, kas to pētījis, nav nonācis pie universāla secinājuma par šo hipotēzi. Nākas secināt, ka cilvēkiem ar hroniskām muguras sāpēm nav vienas receptes, kā šīs problēmas atrisināt ar matrača izvēli.

Matracim jābūt spējīgam atbalstīt visu Jūsu mugurkaulu. Ja matracis ir pārāk ciets vai pārāk mīksts, Jūsu mugurkaula savienojumi nespēj pilnvērtīgi atslābināties, proti, atsevišķas mugurkaula daļas guļot ir nospriegotas, jo tās darbojas, lai noturētu mugurkaulu tā dabiskajā formā. Matraci izvēloties, jāizvēlas tāds, uz kura Jūs jūtat, ka mugurkauls netiek savilkts kādā vietā, kad guļat jebkurā pozā.

Ja šaubāties, vislabāk izvēlēties vidēji cietu matraci. Vienā pētījumā tika secināts, ka starp 300 cilvēkiem, pēc 90 dienu matrača lietošanas, vismazākās muguras sāpes bija tieši personām, kas lietoja vidēji cietu matraci, nevis cietu vai mīkstu. Vidēji ciets matracis, kuru ieteiktu eksperti, būtu putu matracis, jo putas ieņem cilvēka ķermeņa dabisko formu.

Būtisks ir arī spilvens. Muguras sāpes bieži izraisa ne matracis, bet gan spilvens un kā Jūs to lietojat. Jāizvēlas spilvens ar cietu pamatni, kas ieņem plecu un kakla formu un neliek nospriegoties muskuļiem galvas lejasdaļā.