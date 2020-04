Matraču veidi un to priekšrocības

Labs miegs pavisam noteikti ir viens lieliskas pašsajūtas priekšnoteikumiem. Tas spēj pozitīvi ietekmēt cilvēka vispārējo veselības stāvokli. Pareizs un pietiekams miegs ir svarīgs faktors mūsu dzīvē. Lai nodrošinātu ērtu un patīkamu gulēšanu, jāparūpējas par pareizā gultas matrača izvēli. Matraču klāsts ir visai dažāds, tāpēc svarīgi saprast, kāds matracis būs vispiemērotākais tieši Jums, un kā tie savā starpā atšķiras.

Atsperes

Vispopulārākais matraču tips ir atsperu matrači. Tie sīkāk iedalās divās daļās – matračos ar atsperu blokiem un matračos ar kabatas tipa atsperēm. Atsperu bloku matrači sastāv no savstarpēji savienotām atsperēm, taču kabatveida tipa matračiem katra atspere ir iestrādāta atsevišķā kamerā. Ar ko tie atšķiras? Atsperu bloku matrači spēj izturēt lielāku svaru, bet tā kā atsperes nav iestrādātas atsevišķās kamerās, tie ātrāk sāk zaudēt savu formu.

Iegādājoties jaunu matraci, noteikti jāņem vērā tā gaisa caurlaidība. Gaisa cirkulācija nodrošinās sildošu efektu ziemā, bet vasarā spēs dzesēt ķermeni no pārkaršanas. Šajā jomā atsperu matrači ir lieliska izvēle, jo tie sastāv no vairākiem slāņiem un ir izgatavoti ar kabatveida atsperu bloka pamatni. Tas nodrošina lielisku gaisa plūsmu. Nav svarīgi vai dodat priekšroku cietam vai mīkstākam matracim, jo atsperu matrači tiek piedavāti ar dažādām cietības pakāpēm.

Porolons

Arī porolona matrači ir diezgan pieprasīti patērētāju vidū. Šis materiāls ir ļoti piemērots matraču ražošanai. Tas ir gan gaisa caurlaidīgs, gan neuzsūc nepatīkamas smakas. Arī porolona matrači iedalās vairākos veidos. Lielas priekšrocības ir tieši HR (lielas elastības) porolonam. Tas ļauj mitrumam un gaisam brīvi cirkulēt cauri matrača porām.

HR porolona matracis ir ļoti elastīgs, tas spēs uzturēt savu formu un būs ilgtspējīgs. Plašajā porolona matraču klāstā pieejams arī poliuretāna matracis. Tas būs ideāli piemērots cilvēkiem, kuri cieš no alerģijas pret putekļiem. Putekļu ērcītēm nepatīk uzturēties sintētiskos materiālos. Iegādājoties poliuretāna matraci, jāņem vērā tā blīvums. Jo blīvāks būs matracis, jo augstāka būs tā cietības pakāpe.

Latekss

Matračus ražo arī no lateksa. Šie matrači iedalās dabīgajā un sintētiskajā lateksā, taču tiem nav būtisku atšķirību. Lateksa matraču priekšrocība ir to pielāgoties spēja. Tie cilvēka ķermeņa formai pielāgosies labāk nekā, piemēram, atsperu matrači. Nereti tiek norādīts, ka matračiem, kas izgatavoti no lateksa, ir slikta gaisa caurlaidība. Šis trūkums ir diezgan viegli uzlabojams. Parasti pats ražotājs matraču izgataves procesā izgriež mazus caurumiņus lateksa kodolā, lai uzlabotu mitruma un gaisa cirkulāciju.

Plašajā piedāvājumā iespējams atrast arī 100 % lateksa matračus. Tie ir ļoti trausli, tapēc nebūs spējīgi kalpot ilglaicīgi.

Kokoss

Ja dodat priekšroku dabīgiem materiāliem, lieliska izvēle ir matrači, kas veidoti no kokosa šķiedras. Šis materiāls bieži tiek izmantots tieši ortopēdiskajos matračos. Kvalitatīvs ortopēdiskais matracis sniegs ne tikai pilnvērtīgu miegu, bet arī palīdzēs izvairīties no problēmām ar mugurkaulu. Jāņem vērā, ka šie matrači ir diezgan cieti un nav piemēroti visiem.

Iegādājoties ortopēdisko matraci , jāpaļaujas uz ārsta ieteikumiem. Kokosa šķiedras matrači ir ideāli piemēroti bērniem līdz pusotra gada vecumam, jo agrā vecumā ieteicams gulēt uz augstākas cietības matrača. Kokosa matracis pārējo vidū izceļas ar paaugstinātu ventilāciju. Šo materiālu itin bieži mēdz apvienot ar griķu sēnalām, jo tās neļauj attīstīties baktērijām.

Virsmatracis

Ja jauns matracis nav nepieciešams, bet vēlaties uzlabot jau esošā matrača ērtību, pastāv iespēja iegādāties virsmatraci. Tas palīdzēs uzturēt pamata matraci un paildzinās tā kalpošanas mūžu. Virsmatračus iespējams izmantot arī kā atsevišķu papildu guļamvietu, dodoties izbraukumā, uzņemot viesus vai nodarbojoties ar jogu. Arī virsmatraču klāsts ir visai plašs. Tie pieejami no tādiem materiāliem kā kokvilna, kokosa šķiedra, putu poliuretāns un citiem.

Veselīgs miegs ir daļa no veselīga dzīvesveida. Tas palīdz cilvēka ķermenim relaksēties un sākt jaunu dienu ar možuma un enerģijas devu. Jāsaprot, ka viens matrača veids nederēs visiem, tāpēc svarīgi izprast katra matrača priekšrocības. Matrači interneta veikalā 220.lv ir pieejami plašā klāstā, lai ikkatrs kvalitatīva miega kārotājs varētu atrast sev piemērotāko opciju. Arī gultas var atrast šeit.

Piekopsim veselīgus paradumus un parūpēsimies par sava miega kvalitāti!