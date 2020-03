Metāla durvis – estētisks un drošs risinājums mājām un dzīvokļiem

Durvis veic vairākas nozīmīgas funkcijas, tai skaitā, rūpējas par mājokļa drošību, rada pirmo iespaidu, kā arī pasargā no aukstuma un nevēlamām skaņām. Mūsdienās iespējams iegādāties dažādu materiālu ārdurvis privātmājām un dzīvokļiem, un šajā rakstā tuvāk aplūkosim priekšrocības, kādas nodrošina metāla durvis.

Metāla durvis Jūsu mājoklim – ilgtermiņa ieguldījums

Pircējiem, kas vēlas iegādāties ārdurvis dzīvoklim vai mājai, šobrīd izvēles iespēju netrūkst. Arvien vairāk cilvēku dod priekšroku tieši dzelzs durvīm, kuras mūsdienās veidotas dažādos pievilcīgos dizainos, kas pēc izskata līdzinās īsta koka durvīm, taču garantē augstāku drošību un iekļauj citas vērtīgas īpašības. Iegādājoties metāla ārdurvis, Jūs varēsit būt pārliecināti par to, ka esat izdarījuši pareizo izvēli un veikuši ieguldījumu savā nākotnē.

MetaLux metāla durvis dzīvoklim – pievilcīgas un izturīgas

Meklējot labākās metāla durvis dzīvoklim, cilvēki ņem vērā dažādus aspektus, piemēram, to, kā durvis izskatās, cik labi tās izolē trokšņus no ārpuses, kā arī, vai tiek nodrošināta atbilstoša siltumizolācija un aizsardzība no nepatīkamu smaku ieplūšanas mājoklī.

Baltkrievu kompānija MetaLux jau vairāku gadu garumā nodarbojas ar metāla durvju ražošanu, un īsā laikā ir kļuvusi par līderi Baltkrievijas tirgū. Pirms dažiem gadiem izveidotā uzņēmuma pārstāvniecība Rīgā nodrošina interesentiem iespēju pasūtīt augstas kvalitātes metāla ārdurvis dzīvoklim un mājai. Kopumā uzņēmums savu produkciju pārstāv jau vairāk nekā 10 valstīs visā pasaulē.

Dzelzs durvis dzīvokļiem ražotas, vadoties pēc stingriem tehniskajiem standartiem. Izgatavošanas procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta siltumizolācijas nodrošināšanai, aizsardzībai pret uzlaušanu, pievilcīga dizaina izveidei, kā arī rūpēm par mājokļa iemītnieku komfortu (lieliska skaņas izolācija).

MetaLux metāla durvis mājai – daļa no ēkas veidola

Privātmāju ārdurvis ne tikai aizsargā no garnadžiem un nodrošina siltumizolāciju, bet arī ietekmē ēkas kopējo tēlu. MetaLux piedāvājumā ir vairāk nekā 200 dažādi metālu ārdurvju modeļi mājai, no kuriem Jūs varat izvēlēties savam mājoklim piemērotāko. Pieejamas dažādas krāsas un dizaini, un visa pamatā ir izturīga un stingra vērtne, kas nodrošina augsta līmeņa mehānisko izturību, tādēļ šīs durvis kalpos daudzu gadu garumā.

Uzziniet vairāk par MetaLux metāla durvīm, to īpašībām un piedāvājumu M-lux.lv!