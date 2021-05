Meža pārdošanas process ar Trovent.lv

Trovent pērk mežus un lauksaimniecības zemes no uzņēmumiem, privātpersonām un to pārstāvjiem visā Latvijas teritorijā. Trovent mājaslapā norādot nepieciešamo informāciju (īpašuma veids, īpašuma kadastra numurs, kontaktpersonas tālruņa numurs un vēlamā cena), piedāvājums tiks izteikts 2 darba dienu laikā. Novērtējums ir bez maksas un tiks veikta tūlītēja apmaksa darījuma norises dienā .

Meža pārdošanas process

Darījuma process sastāv no sekojošiem soļiem:

1. Sākotnējā konsultācija ar speciālistu (šajā solī nepieciešams zināt īpašuma kadastra numuru)

2. Trovent sagatavo cenas piedāvājumu (piedāvājuma izstrādes laiks ir 2 dienas)

3. Vienošanās noslēgšana (līguma nosacījumu saskaņošana un darījuma noslēgšana)

4. Darījuma izpilde (notariāli apstiprināts darījums un tūlītēja samaksa)

Trovent iepērk dažāda veida mežus - neapstrādātus, pilnībā vai daļēji izstrādātus. Tāpēc ar Trovent var sazināties gan augoša, gan izstrādāta meža īpašnieks. Līdzīgi ir ar lauksaimniecības zemi - tiek pirktas gan aizaugušas, gan iekoptas zemes. Tāpat arī iespējams pārdot lauksaimniecības zemes ar vai bez pieguļošām teritorijām vai ēkām.

Citi jautājumi

Tāpat Trovent risina īpašumu dalīšanas jautājumus - bez maksas tiks nodalīts meža īpašums no lauksaimniecības zemes.

Trovent kompetence ir arī dažādu juridiskas dabas jautājumu risināšana - mantojuma lietu kārtošana, kredītsaistību dzēšana, īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā un citu ar meža vai lauksaimniecības zemes pārdošanu saistīto dokumentu kārtošana.

Cik vidēji maksā mežs?

Trovent piedāvātā cena par mežu sākas no 1 000 EUR par hektāru līdz pat 15 000 EUR/ha. Cena atkarīga no dažādiem faktoriem, tāpēc, lai uzzinātu precīzu sava meža cenu, jāsazinās ar Trovent speciālistiem vai jāaizpilda mājaslapā redzamā pieteikuma forma.

Meža cenu ietekmē tādi faktori kā īpašuma lielums, piekļūšana, stāvoklis, meža vecums, koku veidi, izcērtamās koksnes apjoms, zemes auglīgums.

Ja darījums ir steidzams, Trovent piedāvā arī avansa maksājumu vēl pirms īpašuma pārdošanas.

Trovent ir 100% vietējā kapitāla mežsaimniecības uzņēmums. Trovent komandā darbojas cilvēki ar vairāk nekā 20 gadu lielu pieredzi mežsaimniecības nozarē. Trovent profesionāļu daudzu gadu garumā uzkrātās zināšanas ļauj strādāt augstā kvalitātē atbilstoši katra klienta individuālajām prasībām. Uzņēmums mežus apsaimnieko pēc ilgstpējīgas mežsaimniecības prakses principiem. Trovent pērk mežus un lauksaimniecības zemi, klientiem piedāvājot pēc iespējas ērtāku sadarbību un labāko iespējamo cenu.