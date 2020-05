Mobilais kondicionieris vai ventilators? Ko izvēlēties?

Vasaras sezonai strauji tuvojoties, jāsāk rūpīgāk piedomāt pie gaisa kvalitātes un mikroklimata gan dzīvokļos, gan privātmājās, gan ofisos. Svelmainās vasaras dienās telpas uzkarst ļoti ātri, un ir nepieciešama efektīva papildu vēdināšana. Noteikti jau esat pazīstams ar tradicionālajiem ventilatoriem un to piedāvātajām papildu funkcijām, taču, vai esat dzirdējis par tādu risinājumu kā mobilais kondicionieris?

Salīdzināsim šīs divas vēdināšanas un dzesēšanas ierīces, lai noskaidrotu, kura no tām būtu vispiemērotākā tieši Jūsu vajadzībām.

Efektīvai telpu atdzesēšanai

Mobilais kondicionieris savu popularitāti ir iemantojis salīdzinoši nesen. Šīs ierīces galvenais uzdevums ir atdzesēt sakarsušas telpas. Kā tas strādā? Kondicionieris savā mehānismā ievelk sakarsušo gaisu, to atdzesē un iepūš atpakaļ telpā. Šī ierīce ātri un efektīvi pazeminās gaisa temperatūru , kā arī savāks lieko mitrumu, tādējādi normalizējot mitruma līmeni telpās. Mitruma līmenim samazinoties, pakāpeniski uzlabosies arī telpas mikroklimats.

Mobilais jeb portatīvais kondicionieris ir ļoti ērti un viegli pārvietojams. Šīs ierīces parasti ir aprīkotas ar ritentiņiem, kas ievērojami atvieglo to pārvietošanu no vienas telpas uz otru. Ierīce ir svarā viegla, tāpēc to pēc vajadzības var pārvietot arī uz ofisu vai privātmāju laukos.

Iegādājoties mobilo kondicionieri šajā mājas lapā, jāņem vērā telpas platība un ierīces jauda. Lielākā daļa mobilo kondicionieru spēs atdzesēt 30 m2 lielu platību. Ja Jūsu dzesējamā telpa ir lielāka, jāizvēlas lielākas jaudas ierīce, lai dzesēšanas process būtu gana efektīvs. Mobilo kondicionieru jauda svārstās no 2 kW mazām telpām, līdz pat 9 kW platībā lielākām telpām.

Mobilais kondicionieris būs lieliska izvēle telpas atdzesēšanas vajadzībām. Eksperti piebilst, ka viena mobilā kondicioniera ierīce spēj veiksmīgi aizstāt vairākus tradicionālos ventilatorus.

Ķermeņa temperatūras pazemināšanai

Ventilatora galvenais uzdevums ir nodrošināt ķermeņa nevis telpu temperatūras pazemināšanu. Šī ierīce var kalpot arī kā lielisks palīgrīks ierastajai telpu vēdināšanai caur logiem, jo palīdzēs efektīvāk un ātrāk izvēdināt vasaras svelmē sakarsušās telpas.Šī ierīce var palīdzēt arī cīņā ar liekā mitruma novadīšanu, taču nespēs būt tik pat efektīva kā mobilais jeb portatīvais gaisa kondicionieris.

Plašajā ventilatoru klāstā pieejami visdažādākie modeļi (uzzināt vairāk). Ja nepieciešams vēdināt un atvēsināt telpas, kurās regulāri uzturas viens vai divi cilvēki, lieti noderēs izmērā mazais galda ventilators. Ja telpās regulāri uzturas lielāks skaits cilvēku, noteikti jāizvēlas grīdas ventilators. Jāatceras, ka lielāka jauda ne vienmēr nozīmē efektīvāku vēdināšanas un dzesēšanas procesu.

Jāņem vērā, ka ventilatori būs vispiemērotākā izvēle tieši ķermeņa atvēsināšanas vajadzībām. Telpas atdzesēšanai tas nebūs tik efektīvs risinājums kā iepriekš minētie mobilie kondicionieri. Pirms atbilstošākā ventilatora izvēles noteikti jāņem vērā arī tas, vai ventilators ir aprīkots ar rotējošu galvas daļu. Šāda papildu funkciju piedāvās efektīvāku un vienmērīgāku gaisa plūsmu.

Galvenās ierīču atšķirības

Abas vēdināšanas ierīces būtiski atšķiras arī vizuāli. Mobilais jeb portatīvais gaisa kondicionieris ir aprīkots ar mitruma savācēju, no kura regulāri jāiztukšo uzkrātais kondensāts. Daži modeļi ir aprīkoti arī ar gaisa izvades vadu jeb šļūteni, pa kuru tiek izpūsts karstais gaiss. Runājot par gaisa plūsmu, ventilatora radītā plūsma ir visai tieša, kas ne vienmēr var izrādīties īpaši patīkami. Mobilais kondicionieris šo gaisa plūsmu spēj regulēt daudz veiksmīgāk nekā tradicionālais ventilators.

Priekšrocības un trūkumi

Pirms došanās piemērotākās ierīces meklējumos, jāapskata ventilatoru un mobilo kondicionieru plusi un mīnusi. Runājot par uzturēšanas izmaksām, mobilais kondicionieris patērēs krietni vairāk elektroenerģijas nekā parastais ventilators. Mobilais kondicionieris prasīs papildu izmaksas ne tikai elektroenerģijas ziņā.Tā apkopei un uzturēšanai darba kārtībā nepieciešama regulāra gaisa filtru maiņa. Ventilatora kopšana nepieprasa tik lielu uzmanību. Šādai ierīcei pilnīgi pietiek ar regulāru putekļu noslaucīšanu.

Apskatot visas ierīču priekšrocības un trūkumus, nonākam pie secinājuma, ka ventilators būs piemērotāks tieši ķermeņa atdzesēšanai, taču mobilais kondicionieris – telpu dzesēšanai un liekā mitruma izvadīšanai no tām. Neatkarīgi no Jūsu izvēles, perfekto ierīci noteikti atradīsiet pie mums – interneta veikalā 220.lv. Gan ventilators, gan mobilais kondicionieris spēs radīt patīkamu atmosfēru Jūsu telpās, lai atgriešanās no darba vienmēr būtu patīkama un sniegtu tik ļoti nepieciešamo atelpu.