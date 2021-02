Naudas aizdevums no privātpersonas - Ko noderīgi zināt?

Neplānoti izdevumi, dažādas lielākas ieceres - tie ir iemesli, kādēļ tiek noformēti aizdevumi. Kredītiestādes šobrīd piedāvā plašas aizņemšanās iespējas, tomēr joprojām aktuāli ir arī naudas aizdevumi no privātpersonas. Vairumā gadījumu šāda izvēle saistīta ar vienkāršotiem aizņemšanās nosacījumiem. Tomēr ir daži faktori, kas būtu jāņem vērā gan aizņemoties no privātpersonas, gan pašam aizdodot naudu.

Kas jāizvērtē, aizņemoties vai aizdodot naudu?

Naudas aizdevums no privātpersonas var šķist vilinoša iespēja - nereti tam netiek piemērota procentu likme, nav arī vajadzīga ķīla vai galvojums. Arī nosacījumi attiecībā uz atmaksas termiņu var būt aizņēmējam draudzīgi. Un tomēr - ikviens aizdevums ir atbildība, neatkarīgi no tā, kas to izsniedzis.

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem vēlāk, šo darījumu svarīgi apliecināt rakstiskā veidā. Tas sniegs lielāku drošību abām darījumā iesaistītajām pusēm.

Plānojot aizdot naudu, jāņem vērā, ka pastāv iespēja atpakaļ to nesaņemt. Pirms aizdod naudu, izvērtē savu finansiālo situāciju un pārliecinies, ka dēļ neatgūta parāda pašam neradīsies sarežģījumi.

Aizdevuma līguma noformēšana

Lai darījums būtu drošāks, var slēgt aizdevuma līgumu. Tas ietver visu svarīgo informāciju par darījumu - iesaistītās personas, aizdevuma apmēru, atmaksas termiņu un nosacījumus. Sastādot aizdevuma līgumu, visus tajā minētos skaitļus vērts uzrakstīt ne tikai ar cipariem, bet arī ar vārdiem - tādā veidā izvairoties no situācijas, kad kāda no pusēm patvaļīgi maina līguma nosacījumus, piemēram, aizdevuma summu, procentu likmi un atmaksas termiņu.

Aizdevuma līguma apstiprināšana pie notāra nav obligāta. Jāsaprot, ka visi strīdi tik un tā pēc tam jārisina tiesas ceļā. Taču, ja aizdevuma summa ir liela vai arī tā tiek izsniegta skaidrā naudā, darījumu var apstiprināt pie zvērināta notāra. Tādā veidā tiks iegūts darījuma apliecinājums, kā arī nepieciešamības gadījumā aizdevējs varēs izmantot saistību bezstrīdus piespiedu izpildi.

Aizdevuma izsniegšana un atmaksa

Visdrošāk gan aizdevuma izsniegšanu, gan atmaksu veikt ar bankas pārskaitījumu. Tādā veidā būs vienkārši pierādīt darījuma summas un termiņus. Ļoti svarīgi maksājuma uzdevumā sniegt precīzu informāciju, lai būtu saprotams maksājuma mērķis.

Ko darīt, ja rodas grūtības ar kredīta atmaksu?

Ja esi aizņēmies naudu no privātpersonas, bet kādu iemeslu dēļ nevari to savlaicīgi atdot, šis jautājums jārisina nekavējoties. Sazinies ar aizdevēju, izstāsti situāciju un mēģini vienoties par abām pusēm pieņemamu risinājumu.

Savukārt, ja esi aizdevis naudu, bet aizņēmējs nesteidzas ar savu saistību izpildi, kā arī nevarat vienoties par tālāko, jāvēršas tiesā.

Cita iespēja - aizdevums kredītiestādē

Aizdevums no privātpersonas nereti var šķist ērts risinājums, tomēr tam ir arī vairāki trūkumi. Pirmkārt, pastāv vairāki riski, otrkārt - ja nepieciešamā naudas summa ir liela, var būt grūti atrast kādu, kurš varēs to aizdot.

Tādēļ kā alternatīva var būt aizdevums kāda finanšu kompānijā, ko var saņemt bez ķīlas, galvojuma un citu laikietilpīgu formalitāšu kārtošanas. Vairāk par to var uzzināt šeit.

Jāpiebilst, šobrīd pieejami dažāda veida ātrie kredīti - atšķiras pieejamās summas, atmaksas termiņi un aizņemšanās nosacījumi, tādēļ ikviens var izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko risinājumu. Plašāku informāciju par ātrajiem kredītiem atradīsi šajā mājas lapā.

Naudas aizdevums var būt noderīgs dažādās situācijās, tomēr vienmēr svarīgi izvērtēt gan tā nepieciešamību, gan arī to, no kā aizņemies. Rūpīgi izvēlēts aizdevējs ir svarīgs, lai darījums būtu veiksmīgs abām iesaistītajām pusēm.