Neļauj grīdas ielikšanai radīt galvassāpes

Grīdas ieklāšana ir viens no tiem remonta posmiem, kas tiek gaidīts gan ar sajūsmu, gan rūpēm. Grīdas uzstādīšana ir viens no pēdējiem nopietnajiem remonta posmiem, taču arī viens no sarežģītākajiem. Gan nepareiza materiāla izvēle, tā iegāde, piegriešana vai uzstādīšana var radīt problēmas, kas radīs papildus darbus un izmaksas.

Ja neesat pārliecināti par to, ka spējat kādu no šiem soļiem veikt pareizi, labāk visu grīdas seguma ielikšanas procesu nodot profesionāļiem, kā salona veikala “Grīdas stils” speciālistiem. “Grīdas stils” ir pilna servisa grīdas segumu pārdevējs un uzstādīšanas pakalpojumu sniedzējs. Iepazīstinām ar “Grīdas stils” piedāvājumu grīdu izvēlē un uzstādīšanā.

Pirmais svarīgais posms ir grīdas izvēle. Šajā brīdī mūsu speciālisti var sniegt konsultāciju par to, kāda materiāla grīda konkrētā telpā būs vispiemērotākā gan no funkcionālā, gan vizuālā aspekta. Ja jums nepieciešama parketa grīda viesistabai vai arī lamināts virtuvei, mūsu rīcībā ir dažādi grīdas segumu modeļi, no kuriem varēsiet izdarīt izvēli par sev piemērotāko. “Grīdas stils” specializējas uz trīs populārākajiem grīdas materiāliem – lamināta, trīsslāņu parketa un vinila grīdām.

Pēc katra klienta individuālo vajadzību izprašanas, mūsu speciālisti veiks izvēlētā materiāla pasūtīšanu. Ja iepriekš nepieciešams, iespējams noorganizēt speciālista konsultāciju vietā, kur gatavojaties grīdu uzstādīt. Speciālists spēs dot padomu, kura materiāla grīda konkrētā telpā būs vispiemērotākā un kurš stils vislabāk iederēsies.

Kad izvēlētā grīda tiek saņemta, “Grīdas stils” nodrošina saņemtā materiāla uzstādīšanu. Tas iekļauj gan parketa piegriešanu uz vietas, gan grīdas nostiprināšanu, vaskošanu un aksesuāru – grīdlīstu vai sliekšņu uzstādīšanu. Ja grīdas ieklāšana jāveic Rīgā vai tās apkārtnē, mūsu speciālisti to piegādās bez maksas, taču ja nepieciešams braukt tālāk, var vienoties par atsevišķiem transporta izdevumiem.

“Grīdas stils” sniegtais pakalpojums garantē, ka jūsu izvēlētā grīda būs gan kvalitatīvi uzstādīta, gan vizuāli iederēsies jūsu mājoklī. Jums nebūs jāuztraucas par pārāk maz materiāla iegādi, nepareizu piegriešanu vai grīdas celšanos drīz pēc tās ieklāšanas. Izmantotie materiāli vienmēr ir augstākās kvalitātes un speciālisti pieiet savam darbam ar visaugstāko atbildības sajūtu.