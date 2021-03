No 6. aprīļa jauna adrese SEB bankas filiālei Jelgavā

No 6. aprīļa SEB bankas filiāle Jelgavā uzsāks darbu jaunās, mūsdienīgās un klientiem, tostarp arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ērti pieejamās telpās Lielajā ielā 1. Līdzšinējā adresē Akadēmijas ielā 3 klientus apkalpos līdz 1.aprīļa darba dienas beigām.

Mainoties filiāles atrāšanās vietai, pieejamo pakalpojumu klāsts nemainīsies. Filiāles darbinieki joprojām fokusēsies uz konsultāciju sniegšanu, aicinot klientus ikdienas darījumus veikt internetbankā.

“Pēc SEB bankas statistikas datiem arvien mazāk klientu savus ikdienas finanšu darījumus veic klātienē filiālē, prioritāri izvēloties attālinātās iespējas. Tas saistīts gan ar digitālo iespēju attīstību, gan ar jau vairāk nekā gadu pastāvošajiem Covid-19 ierobežojumiem. Tomēr filiāles ir un paliek svarīgs apkalpošanas kanāls, jo klienti ļoti novērtē iespēju saņemt individuālas konsultācijas par sarežģītākiem finanšu pakalpojumiem. Tāpēc līdz ar attālināti pieejamo pakalpojumu attīstību arī turpmāk nodrošināsim konsultācijas ar augstu pievienoto vērtību klātienē”, skaidro SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Jaunajā Jelgava filiālē klientu ērtībai būs pieejama arī pašapkalpošanās vieta ar internetbankas termināli – tā būs pieejama visu diennakti.

Savukārt skaidras naudas iemaksai un izmaksai filiālē būs pieejams arī bankomāts.

Atgādinām, ka līdz ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju, filiāles apmeklēšanas laiks klātienē šobrīd ir jārezervē – seb.lv/tiksanas-rezervacija. Turklāt aicinām pieteikties uz tikšanos tikai tos klientus, kuriem nav jāievēro pašizolācija vai karantīna. Lūdzam būt atbildīgiem un filiālē izmantot sejas aizsargmaskas.

Jelgavas filiāles darba laiks paliek nemainīgs:

• pirmdien – trešdien no 9:00-17:00

• ceturtdien no 8:30-18:30

• piektdien no 9:00-15:00