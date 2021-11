Noderīgi padomi trauku un ēdiena gatavošanas piederumu izvēlē

Tautas ticējumi vēsta, ka ieplīsušus traukus mājās turēt nedrīkst. Pētnieki to skaidro ar trauka enerģētisko lauku, kurš pēc ieplīšanas tiek sabojāts. Maltītes baudīšana no ieplīsuša trauka tiek uzskatīta pat par slimības piesaukšanu.

Ēdiena baudīšana sākas ar pirmo skatienu, kas novērtē kā uzklāts galds. Ikdienas steigā cilvēki pie tā daudz nepiedomā, tomēr, ja gaidāmi viesi, par to vajadzētu nopietni padomāt. Noskaidrosim, kas jāņem vērā izvēloties traukus dažādām vajadzībām.

Trauki ikdienas lietošanai

Tiem jābūt praktiskiem, izturīgiem un funkcionāliem, vislabāk rūdītiem un viegli kopjamiem. Praktiskāki ir gaišas krāsas, biezi, stabili un vienkārša dizaina trauki, kas saderēs ar jau esošajiem. Glāzes un krūzītes vislabāk izvēlēties stabilas, no kurām būs patīkami padzerties.

Bērniem domātajiem traukiem vajadzētu būt ne tikai skaistiem un apetīti rosinošiem, bet arī izturīgiem. Veikalu piedāvājumā atradīsiet dažādus trauku komplektus bērniem. Iemīļoto multiplikācijas filmu varoņi palīdzēs bērnam izēst tukšu šķīvi vai bļodiņu, lai ieraudzītu savu favorītu.

Trauki īpašiem gadījumiem

Svētkos gribas radīt īpašu noskaņu, tādēļ galda servēšanas piederumiem vajadzētu būt izvēlētiem pārdomāti, tādiem, kas iekļaujas kopējā interjerā. Porcelāna trauki radīs greznuma un izsmalcinātības sajūtu. Baltais porcelāns lieliski iederēsies klasiskā interjerā, savukārt trauki ar bagātīgu rakstu vai apgleznojumu patiks tiem, kas vēlas padarīt svētkus krāsainākus. Ja ir vēlme radīt savu trauku dizainu, jāiegādājas baltā porcelāna trauki un pēc tam tie jāapglezno! Piekritīsiet, tādu trauku nebūs nekur citur.

Svētku noskaņu var panākt arī servējot galdu ar kristāla traukiem, piemēram, garas glāzes atstaros gaismu, kas svētkus padarīs vēl īpašākus. Interesantas formas un krāsas stikla bļodiņu komplekts arī var radīt svētku atmosfēru.

Trauki ēdiena gatavošanai

Maltītes gatavošanai nepieciešami arī labi virtuves piederumi, kas atvieglo darba procesu un padara to patīkamāku.

Labi naži ir viens no svarīgākajiem ēdiena gatavošanas piederumiem. Izvēloties nažus, jāpievērš uzmanība to materiālam. Augstas kvalitātes tērauda naži nodrošinās to asumu un izturību, bet speciāli izstrādāts pārklājums novērsīs produktu pielipšanu pie asmens. Augļu un dārzeņu mizošanai un griešanai der izmantot plastmasas vai keramikas nazi, lai augļi, saskaroties ar naža asmeni, nemainītu krāsu. Svarīgs ir arī naža rokturis, tam jābūt ergonomiskam un praktiskam.

Katli

Arī tiem jābūt praktiskiem un viegli kopjamiem, ja nevēlaties ilgu laiku veltīt to tīrīšanai. Alumīnija katli ar nepiedegošo pārklājumu ļauj pagatavot maltīti ātri un vienkārši. Tie paredzēti ēdieniem, kuru gatavošanas laikā iztvaiko daudz šķidruma, īpaši sautēšanai un sutināšanai, līdz minimumam samazinot piedegšanas momentu. Tomēr tie neiztur augstu temperatūru un nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Katli ar keramisko pārklājumu arī ir viens no nepiedegošo pārklājumu veidiem, kuru galvenā atšķirība ir sastāvā esošās keramiskās daļiņas. Keramiskās daļiņas ļauj ēdiena pagatavošanai izmantot mazāk taukvielu. Arī šāda materiāla katlus nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Nerūsējošā tērauda katli ir piemēroti vārīšanai vai sutināšanai un ilgāk uztur šķidrumu, neļaujot ēdienam zaudēt garšu. Šāda materiāla katlus iesaka izmantot cilvēkiem ar alerģiskām reakcijām.

Pannas

Pannas materiāls ir svarīgākais faktors tās izvēlē. Alumīnija panna labi vada siltumu, tās virsma uzkarst vienmērīgi, bet materiāla blīvā struktūra labāk pielāgojas temperatūras svārstībām. Nerūsējošā tērauda pannas, salīdzinot ar pārklājuma pannām, kalpo ilgāk, bet nav paredzētas gatavošanai cepeškrāsnī. Toties čuguna pannu var izmantot arī gatavošanai cepeškrāsnī, bet tā, lai arī var teikt, ka ir mūžīga, ir smaga.

Pannas pārklājums – gatavošanai bez taukvielām, jāizvēlas akmens daļiņu pārklājums, taču tas nav īsti piemērots indukciju plītīm. Plaši izmantotais pretpiedegšanas pārklājums ar pārtikas silikona daļiņām aizsargā no baktērijām.

