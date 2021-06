Padomi matu krāsošanai mājās

Matu krāsošana aizsākās jau senos laikos. Sākotnēji cilvēki mainīja savu matu krāsu ar dabiskiem līdzekļiem, izmantojot garšaugus, tēju, akmeņus, kā arī kafijas biezumus vai vīnu. Tomēr bija viens būtisks trūkums – krāsa nebija pietiekami noturīga. Pēc profesionālu matu krāsošanas rīku un produktu izgudrošanas, matu krāsas maiņa ir kļuvusi daudz vienkāršāka un uzticamāka, un matus vairs nav nepieciešams krāsot katru dienu. Tagad mēs varam vienkārši krāsot matus arī mājās, un tas rada dažus svarīgus jautājumus – vai savu matu krāsu izvēlaties atbildīgi un vai pietiekami daudz uzmanības veltāt savu krāsoto matu kopšanai?

Matu krāsošanas veidi

Katram ir savi iemesli matu krāsošanai. Daži to dara, lai izceltu vai atsvaidzinātu savu izskatu, izmēģinātu jaunu krāsu vai tāpēc, ka viņiem patīk konkrētā krāsa, savukārt citi to dara, lai paslēptu sirmo matu šķipsnas. Vēlamās krāsas saglabāšana vai eksperimentēšana ar savu izskatu ir kļuvusi vēl vienkāršāka, jo matu krāsas var izvēlēties atbilstoši krāsas iedarbības ilgumam. Tās parasti iedala īslaicīgās, daļēji permanentās un permanentās matu krāsās. Īslaicīgā matu krāsa, kas tiek dēvēta arī par neoksidantu, izmazgājas jau pēc pirmās mazgāšanas reizes. Daļēji permanentās matu krāsas nesatur amonjaku, tāpēc krāsa neuzsūcas pašā matā, un krāsa pēc katras mazgāšanas reizes pakāpeniski izbalē. Permanentā jeb oksidējošā matu krāsa sava ķīmiskā sastāva dēļ nokrāso matus ar ūdensizturīgu krāsu. Tas ir visizplatītākais matu krāsas veids, ko izmanto salonos un matu krāsošanas komplektos mājās.

Kā darbojas matu krāsa?



Amonjaks iekļūst matos. Lai nokrāsotu matus jums vēlamajā tonī, krāsai ir jānokļūst mata iekšpusē. Amonjaks ir lieliski piemērots šim darbam. Tas paceļ matu ārējo slāni – kutikulu (dēvētu arī par matu kutikulu), lai tajā iekļūtu krāsas molekulas. Kutikula veic matu šķiedras struktūras aizsargfunkciju , savukārt pigmenti, kas ir atbildīgi par matu dabīgo krāsu, atrodas zem kutikulas. Lai dabisko matu pigmentu aizstātu ar jauno krāsu, amonjaks iekļūst aizsargslāņos, tas uzbriest, un notiek matu krāsas reakcija.

Peroksīds (saukts arī par balinātāju) ir nepieciešams, lai noņemtu dabisko matu krāsu un atbrīvotu vietu jaunajam krāsas pigmentam. Peroksīdu lieto kā matu krāsas aktivatoru, tas atver matu kutikulu, injicē tajā krāsu molekulas, un matu kutikula atkal aizveras. Peroksīda daudzums matu krāsā norāda, cik ātri atvērsies matu kutikula. Mati absorbē jaunās krāsas pigmentu. Pēc matu ārējā slāņa pacelšanas un dabiskās matu krāsas noņemšanas ar peroksīdu jaunā matu krāsa var viegli absorbēties matos, piešķirot tiem jaunu krāsas pigmentu. Kad matu krāsas molekulas nonāk matu šķiedras iekšpusē, kutikula aizveras, tādējādi novēršot krāsas izmazgāšanos. Īslaicīgo matu krāsu gadījumā krāsas molekulas nenonāk pašā mata iekšpusē, bet gan paliek uz mata virsmas, tāpēc krāsa nomazgājas jau pēc pāris mazgāšanas reizēm.

Matu krāsošana mājās – soli pa solim

Miljoniem cilvēku visā pasaulē regulāri krāso matus un izvēlas sev piemērotāko metodi – apmeklē frizētavas un skaistumkopšanas salonus vai dara to pašu spēkiem mājās. Matu krāsas maiņa nav viegla, īpaši, ja vēlaties tumšo matu krāsu pārvērst pretējā – blondos matos. Neskatoties uz to, krāsošanas procesu ievērojami atvieglo profesionāli krāsošanas līdzekļi. Zemāk ir apkopoti daži padomi, kā veiksmīgi paša spēkiem nokrāsot matus, lai tie izskatītos gluži kā no frizētavas.



Pārliecinieties, ka jums ir pietiekami daudz krāsošanas līdzekļu. Ja matus krāsojat pirmo reizi, iespējams, jūs izvēlēsieties pārāk maz krāsas. Ja jūsu mati ir biezi un plecu garumā vai plāni, bet gari, jums pietiks ar vienu krāsas iepakojumu. Taču tiem, kam ir gari un ļoti biezi mati, vajadzētu nopirkt divus iepakojumus uzreiz, lai izvairītos no matu nevienmērīgas nokrāsošanas. Veiciet ādas alerģijas testu. Matu krāsām var būt ļoti dažāds sastāvs, un to sastāvdaļas nav piemērotas visiem. Piemēram, cilvēkiem ar jutīgu ādu noteiktas sastāvdaļas var izraisīt alerģisku reakciju. Lai tas nenotiktu, pirms krāsošanas veiciet ādas alerģijas testu. Uzklājiet nelielu daudzumu krāsas aiz auss vai uz plaukstas iekšējās daļas un atstājiet nožūt. Ja pēc 48 stundām uz ādas pamanāt apsārtumu, mazas pūtītes vai niezi – šis produkts nebūs jums piemērots. Sagatavojiet matus krāsošanai. Profesionāļi iesaka nemazgāt matus vismaz dienu pirms krāsošanas. Ūdens nomazgā dabīgās matu eļļas un apgrūtina vienmērīgu krāsošanas rezultātu sasniegšanu. Ja nevēlaties, lai matu krāsa iekļūtu ādā, pirms krāsošanas izmantojiet vazelīnu. Uzklājiet to pa matu līniju – tādā veidā krāsa neiesūksies ādā, un to būs viegli nomazgāt. Labi izķemmējiet matus un sadaliet tos četrās daļās – divas priekšā un divas aizmugurē. Sāciet krāsošanu. Vispirms nokrāsojiet priekšējās daļas saknes – tā ir visredzamākā puse, un krāsai nepieciešams vairāk laika, lai iesūktos. Pēc sakņu krāsošanas nokrāsojiet atlikušos matus, taču neaizmirstiet tos arī sadalīt šķipsnās – tas palīdzēs izvairīties no nepamanītām un nenokrāsotām daļām. Rūpīgi izmazgājiet krāsu. Pēc produkta turēšanas tik ilgi, cik norādīts uz iepakojuma, sāciet to izskalot. Vispirms izskalojiet matus ar tīru ūdeni un pēc tam vairākas reizes ar šampūnu. Svarīgi: nežāvējiet matus tūlīt pēc mazgāšanas. Lai krāsa ilgāk saglabātos, pēc katras matu mazgāšanas izmantojiet matu kondicionieri vai masku – tas piešķirs matiem mirdzumu, maigumu un pasargās krāsu no ātras izbalēšanas.

Saglabājiet savu matu krāsu ilgāk

Papildus matu kondicioniera un maskas lietošanai ir svarīgi parūpēties arī par matu galiem, tos pienācīgi pabarojot, un izvairīties no daudzu matu veidošanas līdzekļu lietošanas. Pārmērīgs karstums atver matu kutikulu un atbrīvo krāsu molekulas, liekot krāsai ātrāk izbalēt. Ja jums patīk karstas dušas, neatsakieties no tām, bet pārliecinieties, ka beigās izskalojat matus ar vēsāku ūdeni. Tāpat arī matus vajadzētu mazgāt retāk – ne biežāk kā reizi divās dienās. Ja nepieciešams, izmantojiet sauso šampūnu.

Neatkarīgi no krāsas, kādu vēlaties sasniegt, vienkārši sekojiet norādījumiem uz krāsas iepakojuma, lai izvairītos no kļūdām un iegūtu vienmērīgu un ilgstošu rezultātu. Tātad veltiet laiku un labi izpētiet matu krāsas lietošanas instrukciju, kā arī ievērojiet iepriekš minētos ieteikumus, un matu krāsošana mājās jums būs pavisam viegls izaicinājums.