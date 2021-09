Pastaiga ar mazuli ziemā: padomi nepieciešamo lietu izvēlē

Daudzi vecāki, gatavojoties pastaigai ar mazuli ziemā, uztraucas par bērniņa labsajūtu. Grūti saprast, kā saģērbt mazuli, lai viņš justos komfortabli, lai bērniņam nebūtu par karstu vai par aukstu. Galvenais ir pārliecināties par gaisa temperatūru. Bērniņu ieteicams ģērbt pēc “sīpoliņa” principa, velkot drēbes vairākās kārtās. Iegādājoties apģērbu mazulim, jāraugās, lai tās būtu izgatavotas no dabīgiem materiāliem - tas pasargās bērnu no sasvīšanas.

Mazuļa apģērbs ziemā

Bērniņam ziemas laikā nepieciešams bodijs, rāpulītis, siltas zeķītes, silta jaciņa un bikses (ja termometra stabiņš noslīd zem 0º), divas cepurītes, vispirms plānākā, tad biezākā. Mazulim ieteicams iegādāties kokvilnas materiāla izstrādājumus, jo tie ir mīksti, elpojoši un nekairina bērniņa ādu.

Galvenie ziemas apģērbi bērniem ir kombinezoni vai guļammaisi. Ziemas kombinezons mazulim jāiegādājas ar nelielu izmēra rezervi, lai mazulis brīvi varētu kustēties. Tāpat jāraugās, lai tas būtu izgatavots no mitrumizturīga un elpojoša materiāla.

Sedziņa

Sedziņa pastaigas laikā vajadzīga tikai tādā gadījumā, ja bērnu ratiņiem nav piemērota pārsega, kas nodrošina nepieciešamo gaisa cirkulāciju. Ietinot bērnu sedziņā, jāraugās, lai tā nebūtu augstāk par krūšu līmeni.

Guļammaiss

Guļammaiss ir pats ērtāks risinājums, turklāt pastaigas laikā nav nepieciešama sedziņa un bērniņš var brīvi kustēties. Tas aiztur vēju un mitrumu, nodrošinot komfortu visas pastaigas laikā.

Izvēloties guļammaisu, ir jāpievērš uzmanība norādītajam bērna svaram un guļammaisa materiālam. Ražotāji piedāvā dažādu veidu ratu guļammaisus – ar aitas vilnu vai poliestera, kas piemēroti gandrīz jebkuriem bērnu ratiņiem. Ar mūsdienīgām tehnoloģijām apstrādātie vilnas apģērbi ilgāk saglabā siltumu un ir draudzīgāki bērna jūtīgajai ādai.

Ratiņi

Liela nozīme pastaigas laikā ir arī pareizi izvēlētiem bērnu ratiņiem. Bērnu rati tiek piedāvāti ļoti plašā izvēlē, piemēram, šeit. Tādēļ ir jāizvērtē daudzi kritēriji, lai iegādātos ratus, kuros bērns justos komfortabli, bet vecāki tos varētu viegli stumt.

● Bērnu ratu platums ir būtisks faktors tieši ziemā, tam jābūt pietiekami lielam, jo mazā kulbā ziemas apģērbā saģērbtajam bērnam nebūs ērti.

● Kulbas forma un materiāls. Ratu kulba ziemas pastaigām jāizvēlas ar augstākām malām, lai pasargātu bērnu no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Dažiem bērnu ratu modeļiem kulbas ir aprīkotas ar ventilācijas lodziņu, taču ziemas laikā tas nav svarīgākais kritērijs. Materiālam ir jābūt ūdensnecaurlaidīgam, bet, kas attiecas uz ratiņu iekšējo apdari, priekšroku vajadzētu dot dabīgiem materiāliem. Izvēloties bērnu ratus, pievērsiet uzmanību, vai tiem ir papildus aprīkojums ar noņemamajiem elementiem, piemēram, siltināts kāju pārsegs, noņemama iekšējā odere, izņemamie bortiņi.

● Ratu svars ir nākamais izvēles kritērijs. Ideāls bērnu ratu svars ir no 12 līdz 15 kg, jo ar vieglākiem ratiem pastaiga noritēs vieglāk un patīkamāk. Svara ziņā vieglāki ir rati ar alumīnija rāmi. Ja izvēlaties smagākus ratus, jārēķinās, ka ar tiem ir grūtāk manevrēt. Īpaši tas jūtams uz apledojuša un apsniguša ceļa.

● No riteņu skaita, izmēra un veida ir atkarīga braukšana un bērna labsajūta. Pārsvarā bērnu ratiem ir četri riteņi, tomēr ir pieejami arī trīsriteņu modeļi, kam ir mazāks svars un lielākas manevrēšanas iespējas. Ratu modelis, kuram priekšējie riteņi rotē ap savu asi, būs vislabākais risinājums pastaigām pa nelīdzenām un apsnigušām ziemas ielām.

