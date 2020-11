Pacietībai ir būtiska nozīme, kas ir īpaši aktuāli, ja runājam par finanšu lietām. Tas ir tikai apsveicami, ja tu spēj iekrāt naudu kārotajam, un tavs primārais risinājums nav finanšu aizdevums. Tomēr no otras puses, tas ir ļoti laikietilpīgi. Vai tiešām labs atnāk tikai ar gaidīšanu? It īpaši zinot to, ka ikviens ilgstpējīgs lēmums ir solis tuvāk produktīvam dzīvesveidam.

Cilvēki, kas nonākuši šajā dilemmā, parasti dalās divās kategorijās – tie, kas gaida un gatavojas, un tie, kas sasniedz savu mērķi uzreiz. Patēriņa kredīts var būt nenovērtējams atbalsts, ja tu vēlies negaidīt mūžību, lai veiktu mājokļa remontu, iegādātos automašīnu vai uzsāktu biznesu. Tomēr gadās arī tādas situācijas, kad tas nav piemērots rīks. Tātad, patēriņa kredīts – draugs vai ienaidnieks? Turpini lasīt, lai noskaidrotu, kā ir patiesībā!

Kas ir patēriņa kredīts?

Patēriņa kredīts ir banku un nebanku aizdevuma veids, kas palīdz finansēt nopietnus pirkumus. Patēriņa kredītu iespējams saņemt diezgan ātri un to var noformēt internetā uz summu līdz pat 3000 EUR. Aizdevuma termiņš ir sākot no 6 līdz 12 mēnešiem, un kopējā līguma summa parasti tiek sadalīta vienādos ikmēneša maksājumos.

Patēriņa kredīts ir paredzēts nozīmīgiem dzīves plāniem, tomēr saņemtos naudas līdzekļus vari tērēt pēc saviem ieskatiem. Ne-banku patēriņa kredīts neparedz nepieciešamību pēc ķīlas vai galvotāja.

Kad izvēlēties patēriņa kredītu?

Patēriņa kredīts, kā jebkurš naudas aizdevums, ir kredītsaistības, kuras var uzņemties tikai tad, ja tam ir konkrēti formulēts mērķis un skaidrs atmaksas plāns. Izvēlies patēriņa kredītu kad:



Esi ieplānojis lielāku pirkumu – piemērām, elektro vai sadzīves tehniku;

plāno pārvākties;

nepieciešami līdzekļi profesionālās kvalifikācijas celšanai;

vēlies veikt mājokļa remontu;

nepieciešami papildus līdzekļi ieplānotam braucienam, atpūtas vai izklaides pasākumam;

vēlies uzsākt mācības autoskolā;

sen kārotai un ievērīgai lietai tieši šobrīd ir akcija;

vēlies uzsākt uzņēmējdarbību.

Kādos gadījumos patēriņa kredītam labāk iet ar līkumu?

Patēriņa kredīts nebūs risinājums gadījumos, kad:



Tev nav stabilu ienākumu;

ja tev ir ilgtermiņa finansiālas problēmas;

tev nav skaidrs, kādiem mērķiem to izmantot;

kolēģis iegādājās auto (iPhone, klēpjdatoru, dzīvokli) un tāpēc arī Tev to vajag tagad un tūlīt;

neesi pārliecināts par savām iespējam atmaksāt kredītu;

Tev ir jāsedz citi kredīti vai parādi.

Kādas ir patēriņa kredīta priekšrocības?

Patēriņa kredītam ir daudzas priekšrocības, piemēram:



Pietiks visām tavām iecerēm

Ja salīdzinām patēriņa kredītu ar, piemēram, ātro kredītu, tad tā galvenā atšķirība slēpjas aizdevuma summā. Tā kā patēriņa kredīts ir paredzēts nozīmīgiem dzīves plāniem, arī summa būs ievērojamāka. Tā var sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro, līdz ar to ir pamatīgs atbalsts plānotajam pirkumam vai iecerei.



Atmaksas summas ir sadalītas vienmērīgi

Patēriņa atmaksas periods ir atkarīgs no izsniegtās aizdevuma summas, taču parasti tas ir mērāms nevis dienās vai mēnešos, bet gan gados. Tas dod iespēju vienmērīgi sadalīt savas finanses, bet vienlaikus ir arī nopietns pārbaudījums tavām budžeta plānošanas prasmēm. Katrā gadījumā, atmaksas periodu var samērot ar tavu finansiālo situāciju jeb noteikt grafiku pašam.



Bez milzīga uzcenojuma

Tā kā patēriņa kredīts nav īstermiņa aizdevums, arī procentu likmes ir mazākas, nekā, piemēram, ātrajam kredītam. Respektīvi, uzvija, kas būtu jāatmaksā aizdevējam, proporcionāli ir daudz mazāka.



Situāciju kontrolē tu pats

Lai saņemtu patēriņa kredītu, nav nepieciešama nedz ķīla, nedz galvotājs. Tas ļauj tev ņemt kontroli savās rokās un nebūt atkarīgam no citiem apstākļiem. Tavs sapnis ir un paliek tikai tavs sapnis - nekādu šķēršļu!



Nauda ieripo kontā zibenīgi

Pieteikumu patēriņa kredītam vari noformēt internetā. Dažu minūšu laikā saņemsi atbildi no aizdevēja un, ja atbilsti visiem kritērijiem, nauda ieripos tavā kontā zibenīgi. Jāatzīmē, ka šis punkts vairāk attiecas uz ne-banku aizdevējiem.



Tavi dati ir drošībā

Atšķirībā no situācijām, kad izvēlies aizņemties līdzekļus no drauga, kredītdevējs garantē aizdevuma informācijas konfidencialitāti.

Kādi var būt patēriņa kredīta mīnusi?



Parasti kredītu nevar paņemt laikā no plkst 23:00 līdz 07:00;

ja parādu neapmaksā laicīgi, soda procentu apmērs un citi saistītie izdevumi var sasniegt līdz pat 100% no sākotnēji izsniegtā kredīta summas;

kredītdevējs nav vietējais čoms – tā nespēs vienkārši saprast, piedot un aizmirst neatmaksātu aizdevumu.

Kā saņemt patēriņa kredītu?

Ja esi stingri nolēmis rīkoties un sasniegt mērķi, kam nepieciešams finansiāls atbalsts, tu esi pareizajā vietā. Aizdevēja mājaslapā norādi vēlamo summu un aizpildi pieteikuma anketu.

Izvēloties ne-banku aizdevēju, nepieciešams pārliecināties par to, ka uzņēmums darbojas licencēti. To var izdarīt, izmantojot kādu no uzņēmumu datu bāzēm. Kā arī vēlams iepazīties ar citu klientu atsauksmēm par šo pakalpojumu.

Atlicis tikai pārliecināties par to, vai tu atbilsti visiem kritērijiem. Katrai kredītiestādei nosacījumi var atšķirties, taču vairumā gadījumu ir šādi:



Tev jābūt vismaz 20 gadus vecam Latvijas Republikas iedzīvotājam;

tev ir jābūt oficiāliem un stabiliem ienākumiem;

tev nedrīkst būt kavēti kredītmaksājumiem vai līgumsaistību pārkāpumi;

ir nepieciešams konts kādā no Latvijas bankām.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas savā mobilajā tālrunī saņemsi īsziņu ar aktivizācijas kodu, kas jāieraksta īpašā ailītē aizdevēja mājas lapā.

Lai pabeigtu reģistrāciju pirmajam aizdevumam, Tev jāpārskaita 0,01 EUR uz aizdevēja kontu, kas ir nepieciešams tikai pirmreizējā reģistrācijā.

Tavs pieprasījums tiks nekavējoties apstrādāts. Nauda uz kontu pēc lēmuma par aizdevuma piešķiršanu, izvērtējot Tavu maksātspēju, tiks pārskaitīta 15 minūšu laikā.

Patēriņa kredīts ir tavs draugs, ja…

Ne vienmēr labs nāk tikai ar gaidīšanu. Ja ar attieksmi viss ir kārtībā un lēmums ir kārtīgi pārdomāts, tad patēriņa kredīts ir tava iespēja padarīt savu dzīvi ērtāku un labāku jau šodien. Ilgtspējīgi lēmumi ir virzītājspēks uz produktīvāku dzīvesveidu, un patēriņa kredīts būs tavs sabiedrotais, ja attiecies pret sevi un citiem ar cieņu.