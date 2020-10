Pirmā palīdzība, kad kājas apavos nogurušas

Noteikti daudzi savā dzīvē saskārušies ar situāciju, kad, pārnākot mājās pēc darba dienas, lielākais prieks ir novilkt apavus. Un ne tikai ikdienas skrējiens spēj nogurdināt kājas. Arī dāmu skaistās augstpapēžu kurpītes, lai arī cik skaisti izskatītos, spēj nogurdināt pēdas līdz pat sāpēm. Un, ja vēl šajos apavos sanācis padejot, tad nav brīnums, ka gribas ātrāk nokļūt mājās, lai atbrīvotos no žņaudzošās sāpju sajūtas pēdās.

Tieši tāpēc ir labi zināt, kā sniegt pirmo palīdzību savām kājām, kad tās pārāk sagurušas.

Kāju un pēdu masāža

Gan sieviešu apavi, gan arī vīriešu apavi, reizēm var radīt smaguma un noguruma sajūtu kājās, neizslēdzot to, ka var rasties žņaudzoša sāpju sajūta pēdās. Īpaši, ja kurpes uzberzušas arī kādu tulznu. Tieši tāpēc pirmais solis, atnākot mājās, ir novilkt kurpes, kas radījušas diskomforta sajūtu.

Nākamais solis ir pēdu atslābināšana. Šajā nodarbē vislabāk palīdzēs spēcīga pēdu masāža, ko var veikt gan ar rokām, gan speciālām masāžas ierīcēm. Masējot pēdas ar rokām, nepieciešams pēdas arī kārtīgi izberzēt ar dūri, īpašu uzmanību veltot pēdu spilventiņiem. Pēc masāžas vēlams pastaigāt ar basām kājām pa istabu vai masāžas paklājiņu.

Kājas var masēt arī visā to garumā, izmantojot raupju dvieli. Kājas norīvē ar dvieli visā to garumā virzienā no kāju pirkstiem uz augšu. Pēdas var masēt stiprāk, savukārt stilbus, ceļgalus un gūžas vēlams masēt mazliet saudzīgāk.

Kājas var masēt arī ar masāžas suku, kam ir vidēji cieti sari, izmantojot apļveida kustības. Masē tik ilgi, kamēr āda kļūst sarkana. Pēc masāžas kājas var ierīvēt ar krēmu vai augu eļļu.

Kāju un pēdu vingrinājumi

Vakarā var veltīt laiku kāju un pēdu vingrināšanai, piemēram, guļus pozā uz grīdas var pavēzēt kājas tā saucamajā šķērītē. Tikpat labi var gaisā griezt iedomātus divriteņa pedāļus.

Kad šis vingrinājums paveikts, var izvingrināt pēdu, piespiežot to pie grīdas, un ar kāju pirkstiem apļojot tenisa bumbiņu.

Pēdu vanniņas

Īsi pirms došanās pie miera nogurušajām kājām labi palīdzēs pēdu vannošana. Pietiks ar to, ka pēdas aptuveni 10 minūtes tiks paturētas siltā ūdenī, kam klāt pievienots sāls vai kāds ārstniecisko augu maisījum, piemēram, kāju vannām var izmantot kumelīšu ziedus, salvijas un rudzupuķes. Var izmantot arī speciālos vannas sāļus un bumbas. Šī procedūra palīdzēs ne tikai nogurušajām pēdām, bet arī palīdzēs labāk iemigt.

Kāju vanniņām uzlējumus var arī ļoti vienkārši pagatavot saviem spēkiem. Piemēram, var paņemt 100 g sasmalcinātu ārstniecības augu lapas, kātus vai saknes. To visu pārlej ar karstu ūdeni un vāra uz lēnas uguns aptuveni 15 minūtes. Pēc tam 45 minūtes ļauj tam visam ievilkties. Kad tas izdarīts, šķidrumu nokāš un to var pievienot vanniņai.

Sapampušām un nogurušām kājām labi palīdzēs arī to norīvēšana ar ledus gabaliņu. Ja ir vēlēšanās, arī ledus gabaliņus var sagatavot no ārstniecisko augu uzlējumiem.

Lai izvairītos no nogurušas pēdu sajūtas

Svarīgi ir tas, kādi sieviešu apavi un vīriešu apavi tiek izmantoti ikdienā. Ieteicams bieži mainīt apavus- kurpes ar augstiem papēžiem, nomainot pret zempapēžu apaviem. Vēlams pat vairākas reizes dienā, ja iespējams.

Var pirkt arī izmēru lielākus apavus purngalā ieliekot vati. Kad kājas būs nogurušas, vati var izņemt, lai pēdai būtu vairāk vietas.