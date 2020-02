Plaša spektra profesionāls auto stiklu remonts un nomaiņa

Gandrīz katrs autovadītājs ir piedzīvojis brīdi, kad auto vējstiklā ar lielu jaudu ietriecas kāds mazāks vai lielāks objekts, un trieciena rezultātā radušies stikla bojājumi. Šādā situācijā var droši vērsties pie uzticama auto stiklu eksperta – Carglass. Carglass pārstāv starptautiski atpazīstamo “Beiron International” koncernu, kurš ir līderis transportlīdzekļu stiklu remonta un maiņas pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmums ir plaši pārstāvēts visā pasaulē – piecos kontinentos un 35 valstīs. Koncerns katru gadu apkalpo vairāk nekā 10 miljonus apmierinātu klientu un katru dienu vidēji tiek nomainīti 7800 vējstikli.

Kad noticis auto stikla bojājums, nereti auto saimniekam ir grūti izprast bojājuma radītās sekas. Carglass klientiem palīdz izvērtēt, vai nepieciešams vējstikla remonts vai tomēr auto logu maiņa. Auto stiklu remonta priekšrocībās ietilpst tādi faktori kā lētākas izmaksas, īsāks darbam izmantotais laiks, virsbūves konstrukcijas stingruma saglabāšana (stikls netiek izņemts). Protams, stikla remonts noteikti atbalsta zaļās domāšanas kustību, jo tā vietā, lai iegādātos jaunu produktu, klients salabo esošo, tādējādi neradot papildus atkritumus.

Ir tādi auto stiklu bojājumi, kurus nav iespējams novērst ar remonta palīdzību. Šādos gadījumos jāveic auto stiklu maiņa. Populārākais pakalpojums ir vējstiklu maiņa, jo tieši šis stikls saņem vairāk triecienus negadījumos un cieš no lielāku un mazāku akmeņu triecieniem. Carglass serviss ir vienlīdz kompetents arī auto sānu vai aizmugurējo stiklu nomaiņā. Carglass eksperti nomainīs stiklu neatkarīgi no tā, kāds ir auto modelis un izlaiduma gads. Ja stikls nepieciešams ar tonējumu vai ADAS sistēmu, arī to Carglass paveiks. Uzņēmuma arsenālā ir arī HellaGutmann CSC (camera sensor calibration), ar kuru iespējama nomainītā priekšēja stikla kalibrācija, lai radītu ideālu stāvokli un pareizu kameras darbību. Lai arī kādi papildus pakalpojumi saistībā ar stikliem auto būtu nepieciešami, tos visus var veikt vienā vietā – Carglass servisā.

Carglass ir atvērti katru darba dienu no 8.00 līdz 18.00 Rīgā, Maskavas ielā 425A un Mārupē Kārļa Ulmaņa gatvē 119. Pieejams arī mobilais auto stiklu remonts un auto vējstiklu maiņa, kas darbojas 50km rādiusā ap Rīgu.