Populārākie jautājumi plastiskam ķirurgam

Mūsdienās plastiskā ķirurģija ir guvusi plašu popularitāti. Lielākoties tas ir pateicoties tam, ka plastiskās operācijas ir kļuvušas mūsdienīgākas, pieejamākas, ātras un pavisam drošas. Taču neskatoties uz to, par plastisko ķirurģiju cilvēkiem joprojām ir daudz dažādu jautājumu. Atbildes uz dažiem no tiem mums sniegs plastiskais ķirurgs Dr. Jānis Žaržeckis.

Kādas ir populārākās plastiskās operācijas?

Šobrīd vispopulārākā operācija ir krūšu palielināšana, tāpat pacienti bieži izvēlas lūpu palielināšanu, acu plakstiņu operācijas un rinoplastiku.

No kāda vecuma drīkst veikt plastiskās operācijas?

Lielāko daļu plastisko operāciju ir iespējams veikt no 18 gadu vecuma. Taču ir arī izņēmumi, piemēram, ausu formas korekcija. To ir iespējams veikt arī bērnībā. Un daudzi vecāki tā arī izvēlās darīt, lai turpmākās dzīves gaitas laikos, īpaši pusaudžu gados, tas neizraisītu bērnam papildus pārdzīvojumus.

Vai pēc krūšu palielināšanas drīkst barot bērnu ar krūti?

Krūšu palielināšana ir pilnīgi droša operācija. Tās laikā implanta tiek ievietots ļoti uzmanīgi un piena dziedzeri nekādā veidā netiek aizskārti. Tieši tāpēc krūšu palielināšana neietekmē fertilitāti, spēju iznēsāt bērnu un barot ar krūti.

Vai krūšu implanti izraisa vēzi?

Tas ir vēl viens no izplatītākajiem mītiem par krūšu palielināšanu. Nav pierādīts, ka implanti kaut kādā veidā izraisītu krūts vēzi. Līdz ar to var apgalvot, ka tie ir droši.

Vai plastiskās operācijas ir drošas?

Mūsdienu plastiskā ķirurģija ir ļoti tālu attīstījusies. Operācijas ir maksimāli drošas un pēcoperācijas periods lielākoties nav sarežģīts. Taču vienmēr ir jāņem vērā, ka svarīga ir laba plastiskā ķirurga izvēle. Ķirurgam ir jābūt augsti kvalificētam, ar vairāku gadu pieredzi un jāstrādā tikai ar kvalitatīviem un sertificētiem materiāliem.

Daktera Jāņa Zaržecka un daktera Tālivalža Krūmiņa plastiskās ķirurģijas klīnikas pieredzējuši speciālisti nodrošinās individuālu pieeju katram pacientam un palīdzēs sasniegt vislabākos rezultātus!