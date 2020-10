Protēzes un implanti aizvietos zaudētos zobus un uzlabos zobu estētiku

Ja vajadzētu izveidot sarakstu ar kompleksiem par izskatu, kas visbiežāk nomāc cilvēkus, tad problēmas ar zobiem un smaidu noteikti būtu šī saraksta augšgalā. Reti kurš var apgalvot, ka ir pilnībā apmierināts ar zobu stāvokli, kādu to daba devusi un kāds dzīves laikā izveidojies.

Izplatītas zobu estētikas problēmas ir viena vai vairāku zobu trūkums, nelīdzenas zobu rindas, neestētiskas zobu kroņa daļas (daļēji zaudētas, iekrāsojušās pelēcīgas u.c.). Labā ziņā ir tā, ka mūsdienu zobārstniecības metodes spēj šīs problēmas novērst. Atliek tikai būt drosmīgam un uzsākt sava smaida pārvērtības uzticamā zobārstniecībā, kur tiek sniegti arī protezēšanas un implantēšanas pakalpojumi.

Zobu implanti – mūsdienīgs risinājums un dabisks rezultāts

Zobu implanti ir zoba aizstājēji jeb restaurācijas, kas pilnībā aizvieto dabiska zoba funkciju un estētiku. Implanti ir lielisks veids, kā aizstāt trūkstošu zobu vai pat zobu grupu. Implantēšanas metode ļauj iegūt tādu rezultātu, kas ir gandrīz neatšķirams no dabīgajiem zobiem. Arī funkcionalitātes ziņā implanti nerada svešķermeņa sajūtu mutē.

Implantu pamatā ir titāna skrūves, ko ievieto žokļa kaulā. Uz tām pēc tam tiek veidots zoba kronis no mākslīga materiāla. Šādā veidā iespējams aizvietot gan vienu zobu, gan uz titāna skrūvēm veidot izņemamu vai neizņemamu protēzi vairākiem zobiem. Šāda zobu protezēšana cenas ziņā būs dārgāka nekā parastās protēzes, ko balsta uz blakus zobiem, bet rezultāts būs daudz estētiskāks, ērtāks un ilgmūžīgāks.

Zobu protezēšanas cenas uz implantiem varat uzzināt implantologa konsultācijā, lai noskaidrotu labākos risinājumus zobu aizvietošanai tieši jūsu situācijā.

Zobu protēzes – pazīstama un droša zobu estētikas uzlabošana

Zobu protezēšana no zobu restaurācijām atšķiras ar to, ka nenotiek iejaukšanās mutes dobuma audos. Klasiskajām zobu protēzēm netiek izmantotas skrūves, kā tas ir implantiem. Šāda zobu protezēšana cenas ziņā pacientiem ir pieejamāka, tāpēc arī joprojām plaši pieprasīta, neskatoties uz to, ka implantēšana ir modernāka metode ar estētiskāku gala rezultātu.

Pieejamas izņemamas un neizņemamas zobu protēzes. Pie pirmajām pieskaita zobu plates, ko var pielāgot gan daļējas, gan pilnīgas zobu zaudēšanas gadījumā. Šo metodi mēdz izmantot arī kā pagaidu variantu pirms implantu ievietošanas. Pie neizņemamām zobu protēzēm pieskaita tādus risinājumus kā zobu kroņi, tilti, venīri un sakņu inlejas. Ar šo metožu palīdzību iespējams atjaunot gan zobu funkcionalitāti, gan estētiku.

Zobu protezēšanu veic sertificēti zobu protēzisti, kuri guvuši pieredzi ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

Zaudēti zobi jāaizvieto pēc iespējas ātrāk

Ja zobu vai zobus glābt vairs nav iespējams, tad par to aizvietošanu jādomā pēc iespējas ātrāk. Vilcināšanās saistās ar daudziem nevēlamiem faktoriem, piemēram:

var notikt pārējo zobu pārvietošanās, ieņemot tukšo vietu;

nevēlami tiek ietekmēta runa, it īpaši, ja trūkst priekšējo zobu;

var ciest gremošanas sistēmas veselība, ja zobu trūkuma dēļ nevar pilnvērtīgi sakošļāt pārtiku;



cieš pašapziņa un pārliecība par sevi gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē.



Tāpēc vēlams konsultēties ar protēzistu vai implantologu, lai uzzinātu par labākajiem risinājumiem un izmaksām skaista smaida atgūšanai.

Kā izvairīties no zobu zaudēšanas

Katra zoba zaudēšana ir traģēdija. Zobu aizvietošana prasa gan laiku, gan ievērojamus līdzekļus, tāpēc vispirms būtu jādomā par to, lai nenonāktu šādā situācijā. Izvairīties no zobu zaudēšanas palīdzēs vairākas preventīvas darbības: