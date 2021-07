Radiatori un granulu apkures katli: kam pievērst uzmanību?

Latviešu tautas sakāmvārds atgādina: zemā taisi ratus, vasarā - ragavas. Vasara jau gandrīz pusē, tas nozīmē, ka laiks domāt par apkures nodrošināšanu ziemas mēnešiem. Kādu apkures veidu izvēlēties? Interneta veikals 220.lv piedāvā iegādāties apkures un eļļas radiatorus, centrālās apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas.

Radiatori

Tiem cilvēkiem, kam dzīvokļos siltumu nodrošina centrālā apkure, būtu svarīgi izanalizēt iepriekšējo apkures sezonu, lai saprastu, cik tad ilgi vēl kalpos esošie radiatori un kāda ir to siltuma atdeve. Kas jāņem vērā izvēloties jaunus radiatorus?

• Jauda, ko nosaka apsildāmās platības kvadratūra, rēķinot, ka uz 1 m2 ir nepieciešama aptuveni 100 W liela jauda. Ja radiatori tiek uzstādīti jaunbūvē vai renovētā mājā, uz 1 m2 pietiek ar 60 W lielu jaudu. Parasti radiatori tiek novietoti zem logiem, lai mazinātu siltuma zudumu un palodzes novirza siltuma plūsmu uz telpas iekšpusi. Tomēr, ja tos nepieciešams uzstādīt citā vietā, ir jāizvēlas par 20% jaudīgāki modeļi.

• Materiāls- Alumīnija radiatoru priekšrocība ir to salīdzinoši zemā cena, tūlītēja siltuma izkliedēšana un dizains. Tiem ir salīdzinoši neliels svars, kas ļauj uzstādīt pat uz ģipškartona sienām un ir īpaši krāni temperatūras kontrolei;- Tērauda radiatoru daudzveidīgā izvēle, stils un ilgmūžība, kā arī siltuma līmenis, ko tie izdala, tikai nedaudz atšķiras no alumīnija radiatoriem;- Čuguna radiatoru priekšrocība ir ilgstoša siltuma uzturēšana, jo paiet laiks līdz baterijas sakarst, bet lēni atdziest. Šiem radiatoriem ir augsta izturība pret koroziju un tos var salikt no dažāda skaita sekcijām. Kā trūkums minams svars, jo tie ir ļoti smagi.

• Uzstādīšanas jeb pieslēgšanas vietas, kas parasti atrodas apakšā vai sānos, bet retākos gadījumos ir arī abu veidu kombinācija. Tam, kur atrodas šīs pieslēgšanas vietas nav nozīmes apkures sezonas laikā, bet svarīgi ir zināt kur tiks novietots radiators un kā ir izvietotas siltumapgādes caurules.

• Dizains, kas arī ir ļoti svarīgs nosacījums, lai varētu saskaņot kopējo telpas interjeru, izvēloties stilu un krāsu.

Radiatoru iegādi ieteicams saskaņot ar nama pārvaldnieku, jo to uzstādīt daudzdzīvokļu mājā drīkst tikai sertificēts meistars. Atcerieties: pašdarbība var radīt bojājumus visas mājas apkures sistēmā.

Ja telpa ir neliela un nav iespējams pievienoties centrālapkurei, var izmantot arī dažāda veida elektriskos radiatorus jeb gaisa sildītājus.

Granulu katli

Apkures katli granulu derēs siltuma nodrošināšanai privātmājās. Granulas, kas ir no kokapstrādes pārpalikumiem izgatavota biodegviela ar diametru no 6-8 mm un garumu līdz 35 mm, tiek sadedzinātas automātiskā režīmā. Kad pazeminās temperatūra telpās vai atdzisis siltumnesējs apkures sistēmā, granulu katla automātika dod signālu kurtuves transportierim padot granulas uz kurtuvi, kur tās tiek aizdedzinātas ar karstu gaisu.

Sasniedzot noteikto temperatūru, nesadegušās granulas automātiski tiek nopūstas apkures katla pelnu kastē un automātika gaida nākamo siltuma ražošanas pieprasījumu.

Izvēloties granulu katlu jāpievērš uzmanība sekojošiem faktoriem:



Apkures katla komplektācijai un papildus aprīkojuma moduļiem;

Granulu klasei, diametram un maksimālajam granulu garumam;

Prasībām attiecībā uz katla hidraulisko pieslēgšanu apkures sistēmai;

Apkures katla tīrīšanas biežumam tā ekspluatācijas laikā;

Rūpnīcas garantijas noteikumiem saistībā ar apkures katla pirmreizējo iedarbināšanu;

Granulu apkures katla uzstādīšanu ieteicams veikt speciālistam, iepriekš izstrādājot projektu mājas apkures sistēmas ierīkošanai.

