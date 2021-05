Saules paneļi uzņēmumā – kāpēc un kā tos ierīkot

Saules paneļi ir viens no videi draudzīgiem un ilgtspējīgiem elektroenerģijas ieguves risinājumiem, par kuru interesējas daudzi. Lai gan atsevišķi uzņēmumi jau īstenojuši šādus projektus, nepietiekama informācija un dažādi mīti kavē lēmuma pieņemšanu. Tāpēc esam apkopojuši noderīgu informāciju par saules paneļiem, ieguvumiem uzņēmumam, ja paneļus uzstāda savā teritorijā, kā arī iespēju veikt saules stacijas ierīkošanu bez lielām investīcijām.

Saules paneļi – videi draudzīga atjaunojamā enerģija

Atjaunojamo resursu īpatsvaram ir jāpieaug strauji, ja vēlamies risināt klimata problēmas un sasniegt izvirzītos mērķus vides aizsardzībā. Saules enerģijai šajā ziņā ir ļoti būtiska loma. Saules paneļi ir pazīstami un tiek izmantoti jau krietnu laiku, tomēr par plašāk izmantotu risinājumu tie kļūst tikai tagad, kad attīstījušās paneļu ražošanas metodes un samazinājušās izmaksas, padarot saules paneļus pieejamākus. Saules paneļi nav tikai saulaino valstu privilēģija, arī Latvijā saules enerģija ir tikpat reāls un efektīvi izmantojams resurss kā citviet pasaulē, neskatoties uz to, ka mums nemaz nav tik daudz saulaino dienu. Saules paneļi ražo enerģiju arī tad, kad ir apmācies laiks un sauli aizsedz mākoņi.

Mazāki elektrības rēķini un lielāka neatkarība

Saules paneļi ir ilgtermiņa investīcija, kas sniegs daudzus ieguvumus. Kvalitatīvi saules paneļi nezaudē savu efektivitāti pat 25 un vairāk gadus. Ražojot uzņēmuma vajadzībām elektrību ar savu saules staciju, iespējams ievērojami samazināt izdevumus par elektrību, līdz ar to var novirzīt līdzekļus citām uzņēmuma vajadzībām. Rēķinu samazināšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmumi apsver saules paneļu uzstādīšanu, jo biznesā jādomā kā gudri rīkoties ar līdzekļiem gan šodien, gan nākotnē.

Jo vairāk elektroenerģijas uzņēmums saražo savā stacijā, jo neatkarīgāks tas ir no kopējā elektrotīkla un cenu svārstībām tirgū. Sava saules stacija būs uzticams elektroenerģijas avots, kas uzreiz vai ar laiku piederēs uzņēmumam atkarībā no izvēlētā stacijas ierīkošanai izmantotā finansējuma veida.

Videi draudzīgas izvēles uzlabo uzņēmuma tēlu

Zaļās enerģijas izmantošana var būtiski uzlabot uzņēmuma tēlu ne tikai klientu un sabiedrības, bet arī esošo un potenciālo sadarbības partneru acīs. Pieaugot prasībām attiecībā uz videi draudzīgu risinājumu ieviešanu, investori un ārvalstu partneri ir ieinteresēti sadarboties ar tādiem uzņēmumiem, kuri jau ievieš šīs videi draudzīgas inovācijas savā darbā.

Ierīkot saules staciju palīdzēs “Ignitis Latvija”

“Ignitis Latvija” veiksmīgi darbojas enerģētikas tirgū, apkalpojot tieši biznesa klientus. Arī saules enerģija un saules paneļi ir “Ignitis Latvija” pakalpojumu klāstā. Uzņēmums nodrošina biznesa klientiem saules elektrostacijas ierīkošanu ar elastīgiem samaksas un sadarbības variantiem. Klientiem tiek nodrošināti augstas kvalitātes monokristālu saules paneļi ar 25 gadu efektivitātes garantiju.

• Pilna projekta izstrāde un realizācija

“Ignitis Latvija” veic pilnu projekta izstrādi, vajadzīgo atļauju iegūšanu un realizāciju. Tas ļauj klientam ietaupīt savu laiku un neprasa apgūt specifiskas zināšanas saistībā ar saules staciju ierīkošanu. “Ignitis Latvija” eksperti, kuriem ir liela pieredze šādu projektu realizēšanā, gadā par visu procesu no idejas līdz elektrību ražojošam objektam.

• Individuāla pieeja klienta vajadzībām

Pakalpojuma sniedzējs vienmēr ir atvērts komunikācijai un izvērtē klienta vajadzības, lai izstrādātu vispiemērotāko piedāvājumu. Uzņēmuma mērķis ir klientam nodrošināt nevis pēc iespējas lielāku daudzumu saules paneļu, bet gan izvēlēties tādu risinājumu, lai klienta pašpatēriņš būtu vismaz 95% no saražotās enerģijas apjoma, kas arī sniedz ātrāko paneļu atmaksāšanās laiku.

• Elastīgas norēķinu iespējas: izpirkumnoma vai pilna apmaksa

Domājot par klientu ērtībām un vēloties paplašināt saules paneļu pieejamību uzņēmumiem, “Ignitis Latvija” izstrādājis elastīgus saules paneļu iegādes piedāvājumus. Klients var pilnībā norēķināties par pakalpojumu uzreiz pēc projekta nodošanas vai arī noslēgt izpirkumnomas līgumu. Tas nozīmē, ka saules stacija tiek uzstādīta par pakalpojuma sniedzēja kapitālu, bet klients par to norēķinās pakāpeniski. Pēc līguma beigām saules stacija nonāk klienta īpašumā.