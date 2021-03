SEO: Peļņas iespēja jaunajiem uzņēmumiem

Daudz ir dzirdēts par maģisko burtu salikumu “SEO”, taču tā īsti to izprast sanāk reti kuram. Ziniet, kāpēc? Jo mums patīk fiziski redzēt, kur tiek ieguldīta mūsu nauda - e-pasta mārketingā, sociālo tīklu vai vides reklāmās. Taču SEO ir neizprotams - runā, ka tas varot nest peļņu un ir lielisks ieguldījums, taču kā tieši tas strādā un kāpēc par to nerunā vairāk, ja reiz tas ir tik lielisks? Uzziniet atbildes zemāk!

Kas ir SEO un kāpēc tas vajadzīgs

Trīs burtu salikums apakšā slēpj vārdus “search engine optimization”, kas latviski nozīmē meklētājprogrammu optimizāciju. Kā saka priekšā nosaukums, SEO ir pakalpojumu kopums, kas ļauj uzlabot mājaslapu tā, lai tā atrastos labākā pozīcijā meklētājprogrammās. Jo kurš gan grib, lai viņa mājaslapa atrastos 25. Google lapā, ja iespējams iegūt pozīciju pirmajā lapā!

SEO optimizācija ietver sekojošas darbības:



Pilnu SEO tehnisko auditu;

Atslēgvārdu izpēti;

Mājaslapas optimizācija balstoties uz audita un atslēgvārdus izpētes rezultātiem.

Izklausās pēc Ķīniešu ābeces un šie termini īsti neko neizsaka? Tas ir tikai normāli - tūdaļ visu izskaidrosim sīkāk. SEO audits nozīmē pašreizējo mājaslapas situācijas izpēti un tā ietver iekšējo jeb on-page SEO, tehnisko aspektu, lapas ātruma un ārējo SEO faktoru izpēti. Lai to paveiktu, ir nepieciešamas priekšzināšanas un konkrēti tehniskie rīki.

Otra būtiskā SEO optimizācijas daļa ir atslēgvārdu izpēte. Arī tai ir nepieciešams speciāls rīks kā, piemēram, Google Ads Keyword Planner un zināšanas, kā un kur pēc tam šos atslēgvārdus izmantot. Atslēgvārdu izpētes aikā tiek atklāti vārdi, frāzes un jautājumi, ko cilvēki izmantojuši meklētājprogrammās, lai atrastu konkrētus produktus vai pakalpojumus.

Uzzinot savas auditorijas īpatnības un domu gājienu, ir iespējams savu lapu optimizēt tā, lai pēc šiem atslēgvārdiem cilvēks atrastu tieši jūsu lapu. Jo efektīvāk optimizēta lapa, jo vieglāk cilvēkiem būs to atrast.

Kā SEO atšķiras no reklāmām

Mūsdienās tik daudz kas norisinās interneta vidē, ka interneta aktivitātes vairs nevar nošķirt kā atsevišķas vienības mūsu dzīvē. Internets nebeidzas tad, kad mēs beidzam darbu un pārnākam mājās. Tas nebeidzas tad, kad mums ir brīvdienas. Tas ir ar mums vienmēr un visur. Līdz ar to uzņēmējiem ir ļoti nopietni jāpiedomā pie sava interneta tēla veidošanas un jāspēj izprast veidus, kā ātrāk un kvalitatīvāk piesaistīt potenciālos klientus.

Jau pieminētā sociālo tīklu reklāma ir pietiekami skaidra un saprotama - par to tiek samaksāta noteikta cena un tā noteiktu laiku rādās attiecīgajai auditorijai. Ērti un saprotami. Taču problēma sākas brīdī, kad jāizmēra reklāmas atdeve - to nevar tik viegli izdarīt un bieži sanāk kā zīlēšana kafijas biezumos.

Jo kāda gan jēga no tā, ka tika saņemtas 35 sirsniņas un 6 komentāri, un ka reklāma sasniedza 2000 cilvēkus? It kā izmērāmi lielumi, taču ej nu sazini, kurš no tiem ir kļuvis par klientu. Ar SEO ir savādāk - tas ļauj pārskatāmi redzēt to, cik cilvēku ir apmeklējuši lapu un cik ir veikuši pirkumus.

Kad būs redzami rezultāti?

Ātrākais laiks, kad var sākt redzēt optimizācijas rezultātus, ir viens mēnesis. Taču speciālisti iesaka vismaz trīs mēnešu pārbaudes periodu, jo tikai pēc 3-4 mēnešiem var sākt saskatīt korelācijas cilvēku uzvedības paradumos un pielietoto atslēgvārdu efektivitāti. Iespējams, tas var šķist pārlieku ilgs periods, lai maksātu “tukšam gaisam”, taču pievienotā SEO vērtība ir tā ilgtermiņa būtība.

Kā iepriekš noskaidrojām, reklāmas cikls ir īss - tās efektivitāte ir tik ilga, kamēr vien tā pazib gar cilvēku acīm. Ar SEO jūs nošausiet divus vai pat vairāk zaķus - nostabilizēsiet savu pozīciju meklētājprogrammās, veicināsiet zīmola atpazīstamību un iepazīsiet savas auditorijas paradumus.