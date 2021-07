Sieviešu džinsi visplašākajā izvēlē

Ja vīrieši visbiežāk ieejot veikalā zina, ko vēlas iegādāties, tad ar sievietēm ir pretēji. Kamēr tiek atrasti īstie un vienīgie sieviešu džinsi, kurus ir vēlme iegādāties, var paiet vairākas stundas un tiek apmeklēti vairāki veikali. Modes industrija to zina, tādēļ veikalu plauktos varam atrast daudz un dažādus džinsa bikšu modeļus, starp kuriem noteikti atrodas arī tas īstais un vienīgais, ko dāmas iegādāsies. Mode nemitīgi mainās, tādēļ tas mēdz kalpot par vienu no lielākajiem stimuliem jauna apģērba iegādei, jo visi vēlas izskatīties moderni un mūsdienīgi apģērbušies, jo īpaši sievietes.

Sieviešu džinsi aktuālajos modeļos

Aizgājušo sezonu aktualitātes dāmu skapjos bieži vien tiek papildinātas ar aktuālajām tendencēm un starp dažādām skinny tipa biksēm ir atrodami arī boot cut džinsi, boyfriend stila džinsi un arī potītes garuma džinsa bikses. Skinny stila bikses slaidina kājas un liek tām izskatīties garākām, savukārt boot cut džinsi lieliski izskatās ar dažāda veida zābakiem, kas ir aktuāli rudens un pavasara sezonās. Arī džinsa šorti ir mūžam aktuāli ne tikai sieviešu, bet arī vīriešu garderobēs, turklāt, dāmas tos labprāt valkā arī vēsākajos mēnešos, kombinējot ar zeķubiksēm un aktuālu zābaku modeli. Iesakām sieviešu džinsa bikses izraudzīties, pamatojoties uz savām auguma proporcijām, lai ķermenis nešķistu asimetrisks. Gaumīgas bikses, kas labi izskatās un iekļaujas pārējā garderobē allaž būs aktuālas un apkārtējie neskoposies ar komplimentiem.

Kā noskaidrot savu īsto džinsu izmēru?

Viena no lielākajām problēmām ir tā, ka modes industrijā, lai arī pastāv vienoti parametri kā noteikt un apzīmēt apģērba izmēru, katrs ražotājs tomēr to dara nedaudz atšķirīgi. Pavisam viegli savos skapjos ir atrodami tādi sieviešu džinsi, ko viens ražotājs ir marķējis ar izmēru M, savukārt cits ar S vai pat L. Nenoliegsim, ka tas var pamatīgi apgrūtināt pirkuma veikšanu, it īpaši, ja tas tiek darīts attālināti vai veikalā uz vietas saprotam, ka izvēlētais modelis tomēr neder. Šeit lieti noderēs iepriekš veikti mēri viduklim un gurniem, kā arī konsultācija ar veikala pārdevējiem, kuri noteikti palīdzēs atrast īsto izmēru.