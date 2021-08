Siltumsūkņu veidi: Svarīgākais, ko ņemt vērā

Ja aktuāla apkure mājai, šis ir īstais laiks, lai par to parūpētos - gada vēsā sezona vairs nav aiz kalniem! Viena no iespējām, ko vērts apsvērt, ir siltumsūkņi. Tas ir mūsdienīgs veids, kā nodrošināt komfortablu siltumu mājā vai citā nekustamajā īpašumā.

Pieaugot pieprasījumam, aug piedāvājums. Šobrīd siltumsūkņi pieejami daudzveidīgā izvēlē, lai katrs varētu atrast savām vajadzībām vispiemērotāko risinājumu.

Siltumsūkņa darbības princips

Būtībā siltumsūknis darbojas pretēji ledusskapim. Ierīcē esošā nesējgāze āra gaisa siltuma ietekmē vārās un ar kompresora starpniecību tiek nogādāta tālāk sistēmā. Tur sildās apkures sistēmā esošais ūdens vai telpā esošais gaiss.

Siltumsūkņu veidi

Ir pieejami trīs siltumsūkņu veidi:



Gaiss - ūdens siltumsūkņi;

Gaiss - gaiss siltumsūkņi;

Zemes siltumsūkņi

Katram no tiem ir sava specifikācija, tādēļ tie piemēroti atšķirīgām vajadzībām.

Gaiss - gaiss siltumsūkņi

Gaiss - gaiss siltumsūkņi piemēroti kā papildu aprīkojums ēkās, kur jau darbojas cita veida apkure. Tādā gadījumā siltumsūknis var tikt izmantots komforta nodrošināšanai starp kurināšanas reizēm.

Tomēr nelielās mājās to var arī izmantot kā galveno apkures elementu. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, ierīci iespējams saslēgt ar viedtālruni un kontrolēt (ieslēgt/izslēgt) no attāluma.

Gaiss - ūdens siltumsūkņi

Šis siltumsūkņa veids ir kļuvis īpaši populārs daudzo priekšrocību dēļ, ko tas var sniegt. Piemēram, lai arī sākotnējās izmaksas ir salīdzinoši augstas, pašas apkures izmaksas ir zemas. Siltumsūkņi gaiss ūdens nerada putekļus, tādēļ to uzstādīšanai nav vajadzīga atsevišķa telpa.

Zemes siltumsūkņi

Pieejami divu veidu zemes siltumsūkņi - on/off tipa un inverter tipa. On/ off tipa siltumsūkņiem ir divi režīmi - pilna jauda un izslēgts, savukārt inverter tipa siltumsūkņi spēj regulēt darbības jaudu, pielāgojot to pēc nepieciešamības.

