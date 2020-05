Skandināvu stila interjers Jūsu mājoklī – ar ko sākt?

Skandināvu stils pēdējo gadu laikā tiek salīdzinoši bieži pieminēts gan medijos, gan sabiedrībā. Tā vieglums un pievilcība daudzus cilvēkus iedvesmojusi arī savā mājoklī radīt pārmaiņas, iekārtojot to pēc Skandināvu stila principiem.

Ja arī Jūs vēlaties atsvaidzināt telpu iekārtojumu un padarīt to pievilcīgāku, skandināvu stila interjers būs tieši tas, kas nepieciešams! Turpinājumā lasiet ieteikumus, kas palīdzēs ieviest šo stilu savā mājā vai dzīvoklī soli pa solim.

1. Sāciet ar atbrīvošanos no visa liekā

Ja apmeklēsit Skandināvijas valstis, tad ciemojoties pie kāda no šo zemju iedzīvotājiem mājās, noteikti ievērosit to, ka daudziem no viņiem mājokļi ir iekārtoti, ievērojot vienkāršību un minimālismu. Tādēļ arī pirmais Jūsu uzdevums būtu veikt mantu šķirošanas darbus un atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Telpām jābūt pēc iespējas brīvākām no dažādiem niekiem un “krāmiem”.

Lieko mantu organizēšanai un uzglabāšanai var izmantot dažādas kastes, grozus un arī praktiskas mēbeles ar uzglabāšanas funkciju. Tā var būt gulta vai dīvāns ar veļas kasti, drēbju skapis ar funkcionāliem plauktiem un atvilktnēm un daudz kas cits.

2. Baltas sienas

Jā, mēs zinām, ka sienu krāsošana nav tas patīkamākais darbs, taču, ja patiešām vēlaties savā mājoklī radīt īsteni skandināvisku sajūtu, baltas sienas noteikti palīdzēs to izdarīt ātrāk un vienkāršāk.

Un nē, baltas sienas it nemaz nav garlaicīgas, jo tās var papildināt ar dekoriem, ornamentiem un arī citu krāsu motīviem, piemēram, vienu sienu vai daļu no tās var nokrāsot pelēcīgu, radot izteiksmīgu kontrastu.

3. Mēbeles ar tīrām, izteiksmīgām līnijām

Kad esat tikuši galā ar sienu noformējumu, laiks ķerties klāt mēbelēm. Šajā gadījumā jāizvērtē, vai izmantot esošās mēbeles, vai arī iegādāties jaunas. Protams, ne visiem no mums ir pieejama privilēģija bieži iegādāties jaunas mēbeles, tādēļ iesakām vispirms pārskatīt to, kas Jums jau ir.

Jebkuras mēbeles ar vienkāršām, skaidrām līnijām, gaišu materiālu un spilveniem, kā arī koka mēbeles noteikti varēs izmantot skandināvu stila interjera veidošanai. Atcerieties, ka situāciju var uzlabot arī, izmantojot jaunus dekoratīvos spilvenus vai pārklājus, kā arī, uzklājot jaunu krāsas kārtu lietotām mēbelēm.

Savukārt, ja plānojat pirkt jaunas mēbeles, iesakām meklēt skandināvu stila modeļus.

4. Kārtas un slāņi

Kad mēbeles izvēlētas, tās ieteicams papildināt un padarīt interesantākas, izmantojot vairākus slāņus. Šeit noderēs dažādi mīksti vilnas, kokvilnas, lina un citu materiālu pledi, segas, aitādas, dekoratīvie spilveni, pārklāji un citi tekstilizstrādājumi. Paklājiem ir īpaša nozīme, tādēļ parūpējieties, lai tie saskanētu ar telpas kopēju iekārtojumu.

5. Melnbalta māksla uz sienām

Tā var būt kāda interesanta dizaina karte, melnbalta fotogrāfija vai arī grafisks mākslas darbs, kā arī motivējošas frāzes un citāti. Tieši melnbaltās krāsas māksla ir viens no izteiksmīgiem elementiem, kas var palīdzēt ienest jūsu mājoklī skandināvisku atmosfēru. Vēl labāk, ja šos mākslas darbus būsit darinājuši Jūs paši, vai kāds Jums tuvs cilvēks. Elegants rāmis liks šiem dekoriem izcelties uz baltās krāsas fona.

6. Ģeometrija

Veidojot skandināvu stila interjeru, meklējiet dekorus un mīkstās mēbeles, kas spēlējas ar ģeometriskām formām. Tas var būt oriģināls svečturis, izteiksmīgs griestu lampas kupols vai pat gultas veļa ar interesantām rūtīm un līnijām. Šādas detaļas ir svarīgas, jo tās veido telpu koptēlu.

7. Krāsainas detaļas

Lai arī skandināvu stils ir pazīstams ar to, ka tajā dominē melnie, baltie un pelēkie toņi, šie nebūt nav vienīgie, kurus varat izmantot mājokļa iekārtojumā. Lai padarītu interjeru interesantāku, pievienojiet nedaudz citu maigu toņu, piemēram, gaiši zilu, maigi zaļu, dzeltenu vai rozā. Šīs krāsas var parādīties, piemēram, dekoratīvajos spilvenos, pledos, paklājos vai dekoratīvajos elementos.

8. Akcenti no koka

Skandināvu stilu lieliski papildina mēbeles un citi elementi, kas darināti no koka. Tie var būt gan tumši, gan gaiši – ikviens koka plaukts, sols, galds vai pat dekors izskatīsies pievilcīgi un piesaistīs uzmanību.

9. Zaļais svaigums

Skandināvu stils nav iedomājams arī bez telpaugiem. Tos noteikti var novietot gan guļamistabā, gan dzīvojamā istabā un pat virtuvē. Sulīgi zaļā krāsa lieliski saskanēs ar melnbaltajiem toņiem un kalpos kā pievilcīgs akcents.

10. Gaismas nevar būt par daudz

Gaisma noteikti sader ar skandināvu stilu, tādēļ arī nebaidies izpausties, papildinot mājokli ar dažādiem gaismekļiem – grīdas, galda, dienas un griestu lampām, svečturiem, gaismu virtenēm. Tāpat neaizmirstiet parūpēties par to, lai telpās ieplūstu pietiekami daudz dienasgaismas.

Ceram, ka šie padomi Jums noderēs, lai sāktu iekārtot mājokli skandināvu stilā.