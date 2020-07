Slavena mākslinieka izveidota lietotne palīdzēs bērniem, tostarp Latvijas, glābt planētu

Pirmo reizi bērniem ir iespēja kļūt par pasaules balsi, kurā klausīsies pasaules līderi. Unikālā paplašinātās realitātes lietotne "Earth Speakr" jau darbojas Latvijā, tā ļauj Eiropas bērniem radīt animētus ziņojumus par mūsu planētu, kurus pārraida lēmumu pieņēmējiem un cilvēkiem visā pasaulē. Slavenais dāņu un islandiešu mākslinieks Olafūrs Eliasons tādējādi cenšas dot jaunākajai paaudzei aktīvu lomu, veidojot to, kāda ir mūsu pasaule šodien un kāda būs nākotnē.

Rīga, 2020. gada 6. jūlijs Latvijā darbu nule ir uzsākusi lietotne Earth Speakr, kas aicina bērnus visā kontinentā kopīgiem spēkiem radīt mākslas darbu, runājot mūsu planētas nākotnes vārdā.

“Earth Speakr ir kolektīvs mākslas darbs, kas aicina bērnus būt māksliniekiem. Tas, par ko kļūs Earth Speakr, ir atkarīgs no Earth Speakrs – viņu radošuma un iztēles. Šo mākslas darbu veido viņu domas un vīzijas, bažās un cerības. Tas, ko viņi rada, var būt rotaļīgs, dīvains, nopietns vai poētisks. Tas nav pareizi vai nepareizi, un tajā var viegli piedalīties jebkurš. Earth Speakr aicina bērnus runāt ar savu sirdi un prātu un piedalīties mūsu pasaules un planētas veidošanā – tagad un nākotnē,” sacīja Olafūrs Eliasons.

Bērni iestājas par mūsu planētu

Nākamajos sešos mēnešos jebkurš varēs lejupielādēt Earth Speakr lietotni un animēt savu vidi, izmantojot rotaļīgas interaktīvas tehnoloģijas. Bērni un jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši vēlētāju vecumu, var piedalīties projektā, atdodot savu balsi jebkam – kokam, banāna mizai, debesīm vai ielai – un runāt savas tuvākās apkārtnes vai visas planētas vārdā. Viņu radošie vēstījumi ir kopīgoti mājaslapā www.earthspeakr.art un var tikt aplūkoti lietotnē, izmantojot paplašināto realitāti.

“Parasti no bērniem tiek sagaidīts, ka skolā viņi ir uzmanīgi un ievēro noteikumus. Taču tagad ir mūsu, pieaugušo, kārta uzklausīt, kas sakāms jauniešiem. Ar Earth Speakr lietotni Olafūrs Eliasons piedāvā bērniem unikālu iespēju radoši un pārdomāti nākt klajā ar idejām, kas var sniegt potenciālu labumu visu eiropiešu nākotnei. Pārraidot bērnu balsu ierakstus Eiropas politikas izstrādes pašā epicentrā, Earth Speakr dod vārdu jauniešiem, un, mūsu kopējās nākotnes vārdā, mums tajos labāk ieklausīties,” sacīja VFR ārlietu ministrs Heiko Māss.



Lai palielinātu cilvēku iesaisti, Eliassons un viņa studija ir radījuši pārsvarā digitālu mākslas darbu, kura izstrādē piedalījusies plaša komanda – bērni, pētnieki un citi speciālisti. Earth Speakr ir pieejams 24 oficiālajās ES valodās visā pasaulē. Turklāt projekts sadarbojas ar partneru tīklu, kas arvien paplašinās un sastāv no muzejiem, bibliotēkām un izglītības iestādēm, piemēram, Gētes institūtu, lai dalītos ar šo mākslas darbu tiešsaistē un klātienē, kur un kad tas ir iespējams sociālās distancēšanās laikā.

Pieaugušie ieklausās nākotnē

Earth Speakr pastiprina bērnu vēstījumus un aicina pieaugušos un šodienas lēmumu pieņēmējus, pārmaiņu veicējus un pasaules līderus ieklausīties viņu teiktajā. Ienākot mājaslapā www.earthspeakr.art, pieaugušie var parādīt, ka šie ziņojumi tiek uzklausīti, veidojot Loud Speakr jeb paplašinātās realitātes ziņojumu krājumu. Loud Speakr virtuālajā kartē var novietot jebkur – pilsētu laukumos, parkos, uz politisko iestāžu ēkām, tādējādi iedrošinot tajos ieklausīties arī citus. Earth Speakr ziņojumi tiek straumēti arī Briselē, Justus Lipsius ēkā un Europa ēkā, Eiropas Parlamentā Briselē un Strasbūrā, un Berlīnē, VFR Ārlietu ministrijas ātrijā.

“Dzīve uz zemes ir cilvēku, dzīvnieku, augu un ekosistēmu līdzāspastāvēšana. Mums ir jāatzīst šī līdzāspastāvēšana un pēc tam pareizi jārīkojas, lai to koptu. Šodien, diskutējot par klimata politiku, svarīgākais ir saklausīt nākamās paaudzes balsis skaļi un skaidri, jo tieši viņi dzīvos nākotnē, kuru mēs šodien veidojam.



Mans mākslas darbs aicina bērnus runāt par klimatu – ar bažām vai ar cerību. Pateicoties Earth Speakr lietotnei, viņi var pēc savas izvēles izpausties caur jebko vietējā apkārtnē. Šis mākslas darbs apvieno viņu balsis un pastiprina to, kas viņiem ir sakāms. Mums – pieaugušajiem, lēmumu pieņēmējiem un politiķiem ir jāuzklausa bērnu radošie ziņojumi un jāuztver tie nopietni,” sacīja Olafūrs Eliasons.

Sākot ar 2020. gada 1. jūliju, bērnu ziņojumi parādīsies Earth Speakr virtuālajā kartē, un Loud Speakr būs skatāmi paplašinātajā realitātē ievērojamās vietās visā Eiropas Savienībā. Lai uzzinātu vairāk un piedalītos mākslas darba radīšanā, lejupielādējiet Earth Speakr lietotni no Google Play vai App Store, apmeklējiet www.earthspeakr.art, un pievienojoties diskusijai @earthspeakr sociālajos medijos.

Vai esi gatavs ieklausīties nākotnē?

Plašāka informācija

Skatieties, kā Olafūrs Eliasons iepazīstina ar sevis radīto mākslas darbu, Earth Speakr, šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=D00JF75NZdM&feature=youtu.be

Attēli un video

Lai saņemtu papildu informāciju un lejupielādētu preses attēlus un video, lūdzu, apmeklējiet:

https://earthspeakr.art/lv/prese-un-plassazinas-lidzekli/

Iesaistieties

Bērni var radīt Earth Speakr vēstījumus un aicināt savus draugus tos papildināt.

Pieaugušie un tie, kas šodien pieņem lēmumus un erosina pārmaiņas, kā arī pasaules līderi var izpētīt Earth Speakr vēstījums, radīt vēstījumu grupas – Loud Speakr, un dalīties tajos ar citiem, lai paplašinātu tēmas, kuras tie uzskata par vissvarīgākajiem. O. Eliasons cer, ka tas iedvesmos politiķus, un viņi liks galdā Earth Speakr ziņojumus, lai bērni justu, ka viņus ievēro un uzklausa.

Iestādes var organizēt pasākumus un iedrošināt bērnus tajos piedalīties. Interneta vietnē pieejamie rīkkopas palīdzēs jums līdzdarboties saistošu aktivitāšu izstrādē bērniem, lai tie iepazītu šo mākslas darbu, un iekļaut Earth Speakr Jūsu esošajās programmās.

Papildu informācijas: https://earthspeakr.art/lv/iesaisties/

Par Olafūru Eliasonu

Dāņu un islandiešu mākslinieks Olafūrs Eliasons (dz. 1967) veido skulptūras, gleznas, fotogrāfijas, filmas, instalācijas un strādā ar digitālajiem medijiem. Viņa mākslu virza mākslinieka interese par uztveri, kustību, ķermenisko pieredzi un sevis un sabiedrības izjūtu. Neaprobežojoties ar muzeja un galerijas iespējām, viņa darbība aktivizē sabiedrību caur arhitektūras projektiem, iejaukšanos pilsoniskajā telpā, mākslas izglītībā, politikas veidošanā un klimata rīcībā. O. Eliasons ir starptautiski atzīts ar savām instalācijām, kuras izaicina to, kā mēs uztveram mūsu vides un piedalāmies to veidošanā. 2003. gadā viņš radīja The weather project – kvēlojoša saule, kas ietinusies miglā Tate Modern’s Turbine Hall izstāžu zālē Londonā. 2008. gadā O. Eliasons uzkonstruēja četrus plašus mākslīgus ūdenskritumus gar Manhetenas un Bruklinas piekrasti Ņujorkas ūdenskritumu projektam. Viņš arī pētīja mākslas potenciālu klimatu izmaiņu problēmas risināšanā: viņš piegādāja milzīgus peldošā ledus gabalus Ice watch uz Kopenhāgenas centru 2014. gadā, Parīzes centru 2015. gadā un Londonas centru 2018. gadā. Garāmgājēji varēja pieskarties Grenlandes ledum un pārliecināties, cik tas ir trausls, jo tas pazuda viņu acu priekšā. 2019, gadā O. Eliasonam tika piešķirts ANO Attīstības programmas labās gribas vēstnieka tituls rīcībai klimata jomā un ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Savā studijā Berlīnē Olafūrs Eliasons apvieno lielu amatnieku, arhitektu, arhivāru, pētnieku, administratoru, pavāru, mākslas vēsturnieku un specializētu tehniku komandu.

www.Olafūreliasson.net

Par Vācijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2020. gadā

Lai uzzinātu par Vācijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2020. gadā un kultūras programmu, lūdzu, apmeklējiet www.eu2020.de.

Earth Speakr ir galvenā sastāvdaļa kultūras programmā, kas veltīta Vācijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2020. gadā. Šo mākslas darbu finansē Vācijas Federatīvās Republikas (VFR) Ārlietu ministrija, un tas tiek realizēts sadarbībā ar Gētes institūtu.

Par Gētes institūtu

Gētes institūts ir VFR kultūras iestāde, kas darbojas visa pasaulē. Ar 157 institūtiem, kas atrodas 98 valstīs, mēs veicinām vācu valodas apguvi ārvalstīs, sekmējam starptautisko kultūras apmaiņu un nesam mūsdienu Vācijas tēlu ārzemēs. Pateicoties sadarbībai ar iestādēm daudzās citās vietās, Gētes institūtam ir ap 1000 kontaktpunktu visā pasaulē. Papildu informācija: www.goethe.de/EU2020