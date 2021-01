Starptautiskie kravu pārvadājumi nav tikai "no punkta A līdz punktam B"

Varētu likties, ka starptautiskās kravu pārvadāšanas organizēšana nav nemaz tik sarežģīta - tā taču ir tikai kravas piegāde no punkta A uz punktu B. Taču patiesībā tas ir sarežģīts process, kas ietver sevī daudzus dažādus plānošanas posmus un soļus, cilvēkresursu vadību, dažāda transporta organizāciju, ceļošanas dokumentu sagatavošanu un risinājumu meklēšanu dažādajām problēmām, kas rodas ceļā, tāpēc ar transportlīdzekli un autovadītāju vien nepietiks, lai krava veiksmīgi sasniegtu savu galamērķi.

Starptautiskās kravu pārvadāšanas posmi

Parasti kravu pārvadājumi sastāv no vairākiem posmiem. Protams, dažos gadījumos par šiem posmiem ir atbildīgi tie, kam ir nepieciešama dotā krava, bet citos gadījumos - tiek noalgoti specializēti uzņēmumi, kas palīdz organizēt visu procesu. Viņu sniegtie loģistikas pakalpojumi palīdz ne tikai organizēt kravu pārvadājumu posmus, bet arī nodrošina, lai tie visi noritētu veiksmīgi. Tātad, kādi ir nākamie soļi, lai jūsu krava tiktu veiksmīgi pārvesta?

Maršruts

Pēc situācijas analīzes, kad un kur kravai vajadzētu nonākt, tiek izvēlēts optimālākais brauciena maršruts. Ja brauciena laikā rodas kādas problēmas vai jautājumi, viss tiek saskaņots un atrisināts pa telefonu. Tādējādi, kad ir zināms konkrētais brauciena maršruts un mērķis, ir jāpārvalda neskaitāmi citi ar kravas pārvadāšanu saistīti uzdevumi, piemēram, transporta un pārvadātāja organizēšana, nepieciešamo atļauju iegūšana, brauciena plānošana, laiks, aptuveno izmaksu aprēķināšana, izdevumu aprēķins, utt. Autovadītājam atliek vien sekot maršruta plānam, neatkāpieties no tā un mēģināt visu paspēt izdarīt laikā.

Transportlīdzekļa un transportēšanas veida izvēle

Šis posms lielā mērā ir atkarīgs no kravas īpašībām un klienta vajadzībām. Balstoties uz kravas veidu, tiek izvēlēts optimālākais transports, paturot prātā, ka prioritāte ir kravas drošība. Protams, pastāv arī citi ļoti svarīgi transporta izvēles aspekti. Piemēram, cena un vēlamais transporta ātrums - ja vēlaties, lai brauciens tiktu organizēts pēc iespējas ātrāk, cena var attiecīgi pieaugt. Tomēr cenu galvenokārt nosaka kravas īpašības un pārvadāšanas noteikumi, kas uz to attiecas. Ja krava ir nestandarta un prasa īpašus pārvadāšanas nosacījumus, tai būs vajadzīgs īpašs transports un, protams, rezultātā arī izmaksas būs lielākas.

Kravu pārvadājumi

Lai gan šis varētu šķist visai vienkāršs un tehniskāks posms, bieži gadās, ka brauciena laikā rodas dažādas neparedzētas situācijas, kurām nepieciešami ātri risinājumi, problēmu risināšana vai pat dažkārt - tīra improvizācija. Šādu situāciju dēļ autovadītājam vienmēr jābūt sasniedzamam caur mobilo tālruni, un kravas kustība tiek pastāvīgi uzraudzīta.

Starpniecība

Starptautisko pārvadājumu laikā saziņa ar muitu ir neizbēgama, tāpēc klientiem bieži vien ir nepieciešama palīdzība ar muitas dokumentu apstrādi. Lai koordinētu dokumentus, kā arī iekraušanas vai izkraušanas vietas ar citām valstīm, ir nepieciešami arī muitas brokeri vai starpnieki.

Dokumentu reģistrācija

Jebkurā jomā, kur nepieciešams daudz dokumentu, vienmēr jāseko līdzi daudzām formalitātēm un jāpievērš uzmanība juridiskām niansēm. Pirmkārt, jums ir jānokārto kravu pārvadāšanas atļaujas, kas var atšķirties atkarībā no tā, kas tiek pārvadāts, no kurienes un uz kurieni. Vēl viena nepieciešamība ir kravas apdrošināšana. Atkarībā no brauciena virziena būs nepieciešama arī importa vai eksporta deklarācija. Iespējams, ka muitas amatpersonām būs jāiesniedz apliecinošie dokumenti par visu maršrutu, pa kuru notiks brauciens. Iepriekš minētās ir tikai galvenās formalitātes, un dažos gadījumos var būt nepieciešams daudz vairāk papildu dokumentu.

Starptautisko un vietējo kravas pārvadājumu atšķirības

Droši vien nav grūti iedomāties, ka starptautiskie kravu pārvadājumi ir daudz sarežģītāki nekā vietējie, kas notiek tikai valsts iekšienē. Tas nav tikai tāpēc, ka, dodoties prom no valsts, brauciens parasti aizņem ilgāku laiku. Protams, laikam ir zināma ietekme, bet ļoti niecīga, salīdzinot ar citiem aspektiem. Piemēram, šķērsojot robežas, automātiski notiek saziņa ar muitas amatpersonām, kas prasa iesniegt nepieciešamos dokumentus. Būs jāpilda arī deklarācijas neatkarīgi no tā, vai krava tiek eksportēta vai importēta. Attiecīgi, ceļojot pa vairākām valstīm, ir ievērojami vairāk dažāda veida dokumentu un atļauju. Turklāt pārvadājumi ārpus savas valsts robežām apgrūtina pieturu koordinēšanu un negaidītu problēmu risināšanu.

Doties pie starpniekiem vai darīt pašam?

Tā ir populāra dilemma, nodarbojoties ar kravu pārvadājumiem. Protams, pārvadājumi ir iespējami arī bez jebkādas palīdzības no ārpuses, it īpaši, ja jums ir pietiekami daudz pieredzes šajā jomā. Tomēr pat šādos gadījumos uzņēmumi vai privātpersonas bieži vēršas pie starpniekiem, kuri var nodrošināt raitus kravas pārvadājumus. Tas ir maksas pakalpojums, taču, ņemot vērā visas kravu pārvadāšanas nianses un ar to saistītos pienākumus, maksa par šādiem pakalpojumiem visdrīzāk nešķitīs pārmērīga. Jāņem vērā arī neparedzētas problēmas, ar kurām jums var nākties saskarties. Izmantojot brokeru pakalpojumu, jums nebūs jāuztraucas par problēmu risināšanu, jo visa atbildība par kravu gulsies uz pakalpojumu sniedzējiem. Starpnieki parūpēsies par visiem kravas pārvadāšanas posmiem, bet jums tikai būs jāsniedz nepieciešamā informācija par kravu. Šādā veidā jūs varat ietaupīt ne tikai savu laiku, bet arī izvairīties no milzu stresa.

Nobeiguma piezīmes

Preču pārvadāšana cauri dažādām valstīm prasa daudz vairāk pūļu nekā preču pārvadāšana vienas valsts iekšienē. Tas galvenokārt ir saistīts ar juridiskām niansēm un dokumentu vadību. Ir iespējams arī izcelt diezgan specifiskus brauciena posmus, bez kuriem kravas pārvadāšana nevarētu notikt. Daži no tiem notiek jau pirms brauciena uzsākšanas, piemēram, maršruta plānošana un piemērota transportlīdzekļa izvēle, kravas īpašību novērtēšana, savukārt citi posmi, piemēram, kravas pārvadāšana un saziņa ar muitu ir jau neatņemama brauciena sastāvdaļa. Protams, pastāv iespēja izvairīties no burtiski visām grūtībām, kas saistītas ar kravu pārvadāšanu. Par zināmu maksu iespējams iegādāties starpnieku profesionālos pakalpojumus, kuri jūsu vietā parūpēsies par visām niansēm un paredzēs visas problēmas, kas var rasties brauciena laikā. Ar ekspertu palīdzību jums nebūs jādara nekas cits, kā vien relaksēti jāgaida, līdz jūsu krava sasniedz brauciena galapunktu B.