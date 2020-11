Tipiskākās kļūdas, kuras pieļaujam, plānojot ģimenes budžetu

Daudzi cilvēki neplāno ģimenes budžetu vispār vai arī ātri vien atgriežas pie vecajiem naudas tērēšanas paradumiem tādēļ, ka sastādītais budžeta plāns nenes vēlamo rezultātu. Bieži šīs grūtības rodas plānošanas kļūdu vai nepareizu uzskatu dēļ. Par laimi, budžeta plāns ir vienkārši labojams un pielāgojams.

Ja pieļaujat kādu no tālāk minētajām tipiskajām budžeta plānošanas kļūdām, uzziniet, kā to izlabot, lai budžeta plāns darbotos Jūsu labā.

Nav budžeta plāna

Vislielākā finansiālā kļūda, ko varat pieļaut, ir tērēt naudu bez jebkāda budžeta plāna. Ja Jums nav budžeta plāna, pastāv lielāks risks piedzīvot finansiālu krīzi. Bez budžeta plāna ir grūtāk īstenot lielākus mērķus, piemēram, izveidot uzkrājumu neparedzētām situācijām vai lielāku ieceru īstenošanai.

Ja Jūs biedē doma par detalizēta budžeta plāna izveidi, varat sākt ar vienkāršotu tā versiju, iekļaujot tajā tikai dažas vispārīgas kategorijas.

Nav skaidrības par kopējām ikmēneša izmaksām

Jums jānovērtē kopējie ienākumi un izdevumi dažādās kategorijās, lai spētu izveidot reālu budžeta plānu. Veidojot budžeta plānu pirmo reizi, Jūs, iespējams, nemaz nezināt, cik daudz un kam tērējat. Rezultātā Jūs varat pieļaut tipisku budžeta plānošanas kļūdu. Piemēram, Jūs budžeta plānā ierakstiet, ka mēnesī tērējat 50 EUR izklaidēm, lai gan patiesībā šī summa sastāda 80 EUR. Rezultātā Jūsu budžetā veidojas iztrūkums.

Tā vietā, lai spēlētu minēšanas spēli, veltiet laiku tam, lai piefiksētu visus savus tēriņus. Dariet to vismaz mēnesi, lai gūtu pēc iespējas precīzāku priekšstatu par saviem naudas tērēšanas paradumiem.

Netiek veikta tēriņu uzskaite

Ja nesekojat līdzi tam, cik daudz tērējat, Jūs riskējat iztērēt vairāk, nekā plānots. Atrodiet tādu izdevumu uzskaites metodi, kas piemērota tieši Jums. Varat izmantot, piemēram, papīru un pildspalvu, izklājlapu datorā vai kādu no šim mērķim paredzētajām mobilajām aplikācijām.

Budžeta plānā netiek iekļautas visas izdevumu kategorijas

Vēl viena tipiska kļūda ir tāda, ka budžeta plānā netiek iekļautas visas izdevumu kategorijas. Piemēram, Jūs varat izlaist gan nelielus tēriņus, piemēram, kafijas dzeršana ārpus mājas, gan arī lielākus izdevumus, piemēram, Ziemassvētku dāvanu iegādi. Neatkarīgi no tā, cik mazi vai lieli ir šie izdevumi, rezultātā var veidoties budžeta deficīts.

Lai ieplānotu neregulārus izdevumus, piemēram, mājokļa remontu, novērtējiet, kāda ir vajadzīgā summa un sadaliet to ar mēnešu skaitu, kuros vēlaties šo naudas summu sakrāt. Tā Jūs zināsiet, cik daudz naudas šī mērķa īstenošanai ik mēnesi jāatliek. Ja remonts nepieciešams steidzami, noderīgs var būt arī kredīts remontam, kas dod iespēju visu naudas summu saņemt uzreiz. Ja lemjat par labu šādam risinājumam, neaizmirstiet izvērtēt savu maksātspēju un budžeta plānā iekļaut visas aizdevuma izmaksas. Ja to nedarīsiet, ne tikai radīsiet iztrūkumu budžetā, bet arī riskēsiet ar to, ka Jūsu kredītvēsture tiek sabojāta.

Ģimene nestrādā kā komanda

Viena no būtiskākajām kļūdām, no kā jāizvairās ģimenei, ir ieradums naudu tērēt bez jebkādas konsultēšanās ar pārējiem ģimenes locekļiem. Piemēram, ja Jūs un Jūsu dzīvesdraugs vienā mēnesī veicat lielākus pirkumus, var gadīties, ka Jūsu ģimenes budžets pamatīgi cietīs. Tāpat grūtības var rasties, ja viena puse nerespektē otras personas vēlmes un finansiālos mērķus.

Jums vajadzētu apspriest, kāda ir Jūsu finansiālā situācija un tālākie mērķi. Tas neļaus Jums tērēt vairāk, kā vajadzīgs un palīdzēs parūpēties par finansiālās stabilitātes saglabāšanu.