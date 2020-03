Tulikivi pirts krāsnis – efektīva krāsns un omulīgs kamīns vienā modelī

Mūsdienu modernajam, tehnoloģiju pārpildītajam un straujajam dzīves ritmam ir arī savas tumšās puses, tai skaitā, fakts, ka mēs ikdienā diezgan bieži tiekam pakļauti stresam un arī dažādu kaitīgu vielu, piemēram, izplūdes gāžu negatīvajai ietekmei. Šī iemesla dēļ ir svarīgi meklēt veidus, kā uzturēt sevi labā formā, saglabāt veselību un attīrīt organismu. Jau mūsu senči zināja to, ka pirts apmeklējums ir lielisks veids, kā veikt ķermeņa un gara attīrīšanu jeb kā mēs to moderni varētu saukt – detoksu.

Pirts apmeklēšana ir īpaša pieredze, un tam noteikti var piekrist ikviens, kurš to ir izmēģinājis. Tiesa, lai patiesi izbaudītu šo procesu, vispirms jāparūpējas par atbilstošu telpu iekārtojumu, tai skaitā, protams, pirts krāsns izvēli. Tā kā pirts saistās ar dabas spēka izbaudīšanu un dabisku līdzekļu izmantošanu organisma attīrīšanai, labākā izvēle šī mērķa sasniegšanai būs malkas pirts krāsnis no somu ražotāja Tulikivi.

Tulikivi pirts un saunas krāsnis – elegants dizains un ērta lietošana

Attīstot mājokļu apkures sistēmas, Tulikivi piedāvājumā ir pieejamas ne tikai dažādas kamīnkrāsnis un kamīni, bet arī pirts un saunas krāsnis. Pateicoties inovatīvajam somu dizainam un unikālajām ziepjakmens īpašībām, Tulikivi pirts krāsnis malkas kurināšanai būs lieliska izvēle dažādu lielumu un veidu pirtīs, sākot ar mūsdienīgām saunām, beidzot ar klasiskām “melnajām” pirtiņām.

Tulikivi kvalitatīvās krāsnis izmanto jau vairāk nekā 250 000 mājokļu visā pasaulē, un daļā no tām krāsnis izvēlētas īpaši pirts vajadzībām. Ražošanā izmantotais unikālais materiāls ziepjakmens ietver vairākas vērtīgas īpašības – tam ir ļoti laba siltumvadāmība, spēja lieliski akumulēt siltumu, to pakāpeniski izdalot atpakaļ telpā, tāpat tam ir augsta blīvuma pakāpe, kā arī izturība pret triecieniem un dažādu ķīmisko vielu ietekmi. Un, protams, Tulikivi pirts krāsnis ar ziepjakmens apdari arī lieliski izskatās un papildina ikvienu interjeru. Izvēloties modeli, kurā pirts krāsns apvienota ar kamīnu, iegūsit divus vērtīgus elementus – pirts telpā atradīsies tvertne pirts akmeņu novietošanai savukārt priekštelpas pusē būs pieejamas elegantas pirts krāsns durvis, un no šīs puses arī notiek malkas piemešana, kas ir īpaši ērts un parocīgs variants.

Vēlaties iepazīt tuvāk Tulkivi pirts krāsnis un citus produktus? Ienāciet Tulikivi.lv jau šodien!