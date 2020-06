Uzticama topogrāfija, ģeodēzija un citi mērniecības pakalpojumi – SIA “Ģeodēzists”

Robežu mērīšanas un noteikšanas, kā arī zemes ierīcības un ar to saistītos darbus nepieciešams veikt ar īpaši augstu precizitāti un atbildību. Lai izvairītos no strīdiem par īpašumu dalīšanu, riskiem ēku būvniecībā, kā arī neatbilstību likumdošanai, jāizvēlas pieredzējis un sertificēts mērnieks. SIA “Ģeodēzists” komandu var uzskatīt par celmlaužiem savā lauciņā, kas jau vairāk nekā 20 gadu garumā veiksmīgi darbojas mērniecības sfērā, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus, un par nozīmīgākajiem no tiem pastāstīsim turpinājumā.



Kadastrālā uzmērīšana – zemes kadastrs un ar to saistītie pakalpojumi, tai skaitā, robežu noteikšana, kupicu izveide, kadastrālās uzmērīšanas un apgrūtinājumu (meliorācijas kadastrs) dokumentu sagatavošana, zemes robežu plāns un tā sagatavošana un saskaņošana un citi darbi;

Zemes ierīcība – šāda tipa projekts nepieciešams, lai pārkārtotu zemes vienību robežas, likvidētu starpgabalus, sadalītu vai konsolidētu zemi, nodrošinātu tai piekļuvi un veiktu citas darbības;

Topogrāfija – pirms uzsākat ēkas celtniecību, nepieciešams izveidot topogrāfisko plānu ar elektrības, kanalizācijas, ūdensvadu un sakaru kabeļu pieslēgumiem. Topogrāfija nodrošina iespēju drošā veidā radīt un īstenot projektus, jo tā apskata ne tikai to, kas atrodas virs zemes, bet arī zem tās;

Lāzerskenēšana – mūsdienīgā 3D skenēšana ļauj uzmērīt objekta virsmu ar augstu precizitāti. Šos datus izmanto, lai izstrādātu precīzus projektus un samazinātu kļūdu rašanās iespēju.

Ģeodēziskie darbi – lai veiksmīgi īstenotu dažādus būvniecības projektus, ģeodēzija ir svarīga gan pirms darbu sākšanas, gan arī to veikšanas laikā. Ģeodēzija saistīta ne tikai ar būvasu, bet arī augstuma atzīmju ierīkošanu, dokumentācijas sagatavošanu un objektu deformāciju ģeodēzisko novērošanu.

Aerouzmērīšana – dronus iespējams izmantot arī mūsdienīgiem mērniecības darbiem, veidojot kvalitatīvas ortofokartes, biomasu kartes, reljefa modeļus un tilpumu aprēķinus.

Izpildmērījumi – ģeodēziskie darbi, kas palīdz noteikt, kādā stāvoklī ir uzbūvētās ēkas, ceļi, inženierkomunikācijas. Izpildmērījumi noslēdz kādu no būvniecības posmiem, un nobeigumā tiek izveidots izpildmērījumuplāns.

“Ģeodēzists” izstrādā dažāda apjoma projektus visā Latvijā. Uzņēmuma komandā darbojas zinoši savas jomas speciālisti, kas regulāri pilnveidojas un attīsta savas prasmes.

Uzziniet vairāk par to, kā uzņēmuma komanda var Jums palīdzēt - Geodezists.lv.