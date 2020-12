Vadu vai bezvadu austiņas – kuras izvēlēties?

Debates par vadu un bezvadu austiņām turpinās, un katram šajā jautājumā ir savs viedoklis un nostāja. Lai arī bezvadu austiņu pārdošanas apjomi arvien pieaug, vēl joprojām ir cilvēki, kas ir uzticīgi tikai un vienīgi tradicionālajām vadu austiņām. Vadu vai bezvadu austiņas — kuras ir labākas? Kā izvēlēties?

Tāpat kā visām citām ierīcēm un aksesuāriem, vadu un bezvadu austiņām ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Lai Jūs zinātu un varētu izvēlēties, šajā rakstā mēs esam apkopojuši visu svarīgāko!

Uzticamība un ilgtspēja

Jauni bezvadu austiņu modeļi tiek izlaisti tirgū aptuveni ik pēc mēneša, kamēr vadu austiņas tiek izlaistas aptuveni 1-2 reizes gadā. Par ko tas liecina?

Galvenokārt par to, ka bezvadu austiņām to sarežģītās tehnoloģijas dēļ ir dažādi trūkumi, kas arvien tiek uzlaboti. Ierīces, kuru darbība atkarīga no bluetooth tehnoloģijas, kā bluetooth tumbiņas vai bluetooth austiņas, nolietojas ātrāk kā vadu ierīces - aptuveni trīs gadu laikā. Šajā gadījumā vadu austiņas ir uzticamākas un ilgtspējīgākas.

Lai arī lietotājs ir atkarīgs no vada, pastāv mazāka iespēja, ka tās saplīsīs, turklāt, pat, ja tām būs kādas problēmas, to remonts ir daudz lētāks.

Skaņas kvalitāte

Bezvadu austiņas nodrošina ērtu bezvadu darbību, taču, atkarībā no vides un attāluma no viedierīces, tām var rasties skaņas traucējumi. Jebkura ierīce, kas dod bezvadu signālu, kurš atbilst bezvadu austiņu signāla frekvencei, var traucēt un pasliktināt skaņas kvalitāti. Tomēr šo problēmu parasti var novērst – viedierīcei jāatrodas tuvumā!

Vadu austiņas nav atkarīgas no bezvadu signāla, tādēļ nav šādu risku, kas varētu ietekmēt skaņas kvalitāti.

Baterija

Lielākajai daļai vadu austiņām nav nepieciešama strāvas padeve, savukārt bezvadu austiņām vienmēr ir nepieciešams strāvas avots. Uzlādes laiks var aizņemt līdz pat 3 stundas, kamēr vada austiņas var pievienot audio ierīcei un izmantot jebkurā vietā, jebkurā laikā.

Pārvietojamība

Gan vadu, gan bezvadu austiņas ir portatīvas, taču daži austiņu modeļi var būt mazāk ērti nekā citi. Bezvadu austiņas ir piemērotākas situācijām, kad cilvēks ir kustībā – tām nav vadu, tādejādi nepastāv risks sapīties. Savukārt vadu austiņas ir piemērotākas situācijām, kad cilvēks sēž vai guļ, jo tad nepastāv sapīšanās risks.

Protams, vadi ir kaitinoši un problemātiski. Ikreiz, kad vadu austiņas nepieciešams pārvietot, tās ir rūpīgi jāsatin un jāievieto atsevišķā nodalījumā, lai tās nesapītos vēl vairāk. Viss atkarīgs no lietošanas mērķa – vai lietojat austiņas kustībā, vai tomēr mierā.

Saderība

Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties vadu vai bezvadu austiņas, noteikti pārliecinieties, vai tās ir saderīgas ar Jums vēlamajām audio ierīcēm. Vadu austiņām ir 3,5 mm kabelis, kas ļauj tās savienot ar audio ierīci, taču jāņem vērā, ka daudzām jaunākajām viedierīcēm nav aux porta.

Bezvadu austiņas iespējams savienot ar jebkuru Bluetooth ierīci, tādējādi tās saderīgas ar teju ikvienu viedierīci.

Cena

Vadu un bezvadu austiņa var svārstīties no 1 eiro līdz pat 5000 eiro. Visbiežāk cena atkarīga no kvalitātes un ražotāja – jo augstāka kvalitāte un prestižāks ražotājs, jo augstāka cena. Tomēr jārēķinās, ka bezvadu austiņas, lai arī tikpat kvalitatīvas, cik vadu austiņas, parasti ir dārgākas – tās aprīkotas ar sarežģītām tehnoloģijām un risinājumiem.

Ierīces tuvums

Vienīgais, kas šķir no ierīces, lietojot vadu austiņas, ir vadi. Lietojot austiņas ar vadiem, starp Jums un audio ierīci ir aptuveni viens metrs. Jāņem vērā, ka šo attālumu var palielināt, iegādājoties pagarinājuma kabeli. Bezvadu austiņu darbības rādiuss ir 5m un vairāk, jaunākajām ierīcēm līdz pat 30m. Arī šajā gadījumā viss atkarīgs no lietošanas mērķa – jo tālāk atrodaties no audio ierīces, jo lielāka iespēja, ka Jums nepieciešamas bezvadu austiņas!

Ir skaidrs, ka gan vadu, gan bezvadu austiņas sniedz plašu priekšrocību klāstu. Abu veidu austiņas spēj nodrošināt augstas kvalitātes skaņu rezultātus, abas iespējams savienot ar vēlamajām audio ierīcēm, abām ir daudz un dažādi modeļi. Kā jau minējām – viss atkarīgs no Jūsu dzīvesveida un austiņu lietošanas mērķa.

Ja Jūs vēl joprojām nezināt, kādas austiņas izvēlēties, ienāciet 220.lv, kur pieejamas gan vadu, gan bezvadu austiņas telefonam!