Vai bez saderināšanās gredzena var iztikt

Cilvēki laika gaitā kļūst arvien elastīgāki un brīvāki savos uzskatos, līdz ar to arī bez saderināšanās gredzena, protams, var iztikt, aizstājot to ar kādu citu īpašu simbolu vai arī pavisam iztiekot bez tā. Kāpēc gan par “gredzenu” nevarētu kalpot arī eleganta rokassprādze vai kaklarota? Variāciju ir tieši tik daudz, cik pieļauj mūsu iztēle, tomēr, ja esat par klasiskām un pārbaudītām vērtībām, bez gredzena iztikt nevajadzētu, jo tas ir simbols, kas saderināšanās brīdi atgādina visu turpmāko mūžu.

Saderināšanās gredzenu vēsture…

Patiesībā bildināšana ar saderināšanas gredzenu radusies vien viduslaikos Eiropā, kad kāds Austrijas hercogs bija iemīlējies visskaistākajā sievietē, taču, kamēr līdz kāzām vēl kāds laiks bija jāgaida, viņš satraucās, ka skaistule par viņu aizmirsīs, tāpēc savai izredzētajai nosūtīja gredzenu, uz kura iegravēts viņas vārda pirmais burts, tādējādi hercogs cerēja, ka skaistā Marija, raugoties uz gredzenu, ik dienu iedomāsies par savu mīļoto vīrieti.

Ar dārgakmeni?

Tradicionāli tiek uzskatīts, ka saderināšanas gredzenam ir jābūt ar dimantu, jo tas simbolizē mūžību, uzticību, stiprina saites un palīdz pārvarēt visas dzīves grūtības. Saderināšanas gredzenā var iestrādāt gan pašu “galveno” dārgakmeni – briljantu, gan kādu citu dārakmeņus vai pusdārgakmeņus. Bet, kā jau minēts, mūsdienās varam atļauties būt elastīgāki. Ja topošajai sievai dārgakmeņi neizraisa sajūsmu, pilnīgi noteikti var iztikt arī bez tiem, izvēloties jebkura cita sev tīkama dizaina saderināšanās gredzenu.

Alternatīvas saderināšanās gredzenam

Tiem, kam rodas jautājums par to, vai saderināšanās gredzens ir obligāts, iesakām noformulēt, kāpēc šis jautājums ir radies un kas tieši idejā par gredzena dāvināšanu šķiet satraucošs. Ir dzirdēts, ka bildinājuma izteicējs ir satraucies, jo viņa topošā sieva nenēsā zelta rotaslietas, taču tradicionāli tiek uzskatīts, ka gredzenam jābūt no zelta. Šī nebūs problēma. Pirmkārt, šobrīd ir pieejami vairāki zelta veidi, ir liela iespēja, ka kāds no zelta veidiem šķitīs piemērotas, otrkārt, nav nekādu šķēršļu – kā saderināšanās gredzenu noteikti var izvēlēties arī zelta, platīna vai jebkura cita materiāla gredzenu. Ir dzirdēts arī, ka dažiem cilvēkiem nepatīk gredzens kā rotaslieta, tieši tāpēc vairāki pāri izvēlas gredzenus nēsāt kaklā – iekārtus ķēdītē.

Kāpēc tomēr gredzens?

Tradicionāli saderināšanās gredzens simbolizē vīrieša mīlestību un nopietnos nodomus pret sievieti, kurai bildinājums izteikts. Tas ir simbols bildinājumam, attiecībām, mīlestībai, tieši tāpēc arī mēs – gredzentins.lv komanda – uzskatām, ka gredzenu vajag, taču tā izvēlē jāļaujas savām sajūtām un gaumei, esot drosmīgiem.