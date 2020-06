Vai ledusskapim arī jādodas atvaļinājumā?

Vasara ir īstais laiks doties atvaļinājumā un baudīt lielu ogu, augļu un dārzeņu daudzveidību. Turklāt, vērtīgos vitamīnus var arī sasaldēt ziemai, taču tam ir jāsagatavojas.

Lielākā daļa mājas ledusskapju ir divkameru ledusskapji, kas apvieno produktu atdzesēšanas un saldēšanas kameras vienā ierīce. Lai izvairītos no lielas ledus kārtas veidošanās, saldēšanas kameru ieteicams atkausēt vienu vai divas reizes gadā. Ja jūsu ledusskapis ir aprīkots automātisku atkausēšanas funkciju un patstāvīgi novērš ledus un sarmas veidošanos, viss ir vienkārši – atvienojiet to no elektrotīkla, iztīriet ar mitru lupatiņu, izslaukiet sausu un varat turpināt lietot. Bet vecākas paaudzes ledusskapji paši netiek galā ar izveidojušies ledus kārtu uz kameras sienām, tāpēc pirms karstās sezonas noteikti atkausējiet to, lai saldētavā neveidojas biezais ledus slānis, kas ne tikai pārslogo ierīci, bet arī palielina elektroenerģijas patēriņu.

Ja dodaties atvaļinājumā, ļaujiet “atpūsties” arī ledusskapim. Pēc ledusskapja atkausēšanas un tā pilnīgas iztukšošanas atcerieties atstāt ledusskapja durvis atvērtas, lai pasargātu to no pelējuma un sliktu smaku veidošanās. Pašlaik daudzi ledusskapji ir aprīkoti ar tā saucamo brīvdienu režīmu, kas ļauj iestatīt ledusskapi ar saldētavu gaidstāves režīmā. Šāds risinājums ne tikai ietaupa elektroenerģiju jūsu prombūtnes laikā, bet arī palīdz uzglabāt produktus saldētavā, kur tiek saglabāta zema temperatūra, toties ledusskapja nodalījumā temperatūra tiek automātiski pārslēgta uz 15°C.

Ja plānojat iegādāties jaunu ledusskapi, noteikti pievērsiet uzmanību ne tikai tā izmēram un izskatam, bet arī noderīgām funkcijām un tehnoloģijām, kas atvieglos ierīces lietošanu un kopšanu.

