Virtuves iekārtas funkcionālai virtuvei

Vai zinājāt, ka virtuves iekārtas ir viena no populārākajām preču kategorijām, kas tiek pasūtītas pēc individuāla pasūtījuma? Virtuve ir tā vieta mājā vai dzīvoklī, kurā ergonomiski un pareizi iekārtota darba vieta ir īpaši nozīmīga. Ēst gatavošana, rīta kafijas baudīšana, pļāpas ar draugiem - virtuve tiešām ir mājas sirds un dvēsele. Jebkurš klients saņem individuālu pieeju projekta realizēšanai, līdz ar to mēbeles pēc pasūtījuma iegūst daudz lielāku vērtību kā nopērkami gatavi mēbeļu komplekti. Virtuves mēbeles pēc pasūtījuma tiek izgatavotas pēc projekta no A-Z, kas nozīmē tikai un vienīgi personalizētu risinājumu klienta vajadzībām. Mēbeļu izstrādes process notiek sadarbībā ar dizaineriem un arī pasūtītāju, lai iegūtu vislabāko risinājumu.

Priekšrocības individuālām mēbelēm

Ja tiek izlemts virtuves iekārtas pasūtīt individuāli, nevis pirkt jau gatavas, ir jāapsver visi par un pret pasūtījuma veikšanai. Virtuves mēbeles pēc individuāla pasūtījuma ietver arī tehnikas un santehnikas iebūvēšanu. Ja izlemjat par labu brīvi stāvošam ledusskapim un plītij, visas nianses jāizrunā ar dizaineri pasūtījuma veikšanas laikā, lai iekārtas dizains būtu saskaņots ar jūsu vēlmēm. Šādas nianses dod iespēju iegūt savā īpašumā tieši tādas mēbeles kādas vēlaties, jo nereti, mēbeļu komplekti, kas ir pieejami mēbeļu veikalos, līdz galam nav tieši tādi, kādus vēlētos iegādāties un lietot ikdienā. Iebūvēta virtuves iekārta ir lielisks risinājums jebkāda izmēra dzīvoklim vai mājai.

Virtuves iekārtas piemērotas jebkurai klienta vajadzībai

Viens no lielākajiem mīnusiem, kas piemīt iepriekš sagatavotiem un nopērkamiem mēbeļu komplektiem, ir tas, ka tās var līdz galam nederēt Jūsu virtuvē. Lai arī vienmēr pastāv iespēja no komplekta iegādāties tikai vajadzīgo, tas negarantē to, ka izvēlētās mēbeles labi izskatīsies un būs parocīgas. Laiks, kad bija jāpērk tas, kas ir pieejams, ir pagājis. Individuāli pasūtītas mēbeles ne tikai virtuvei, bet visam mājoklim nemaz neizmaksā dārgāk, kā pirkt gatavus mēbeļu komplektus. Pasūtot individuāli izgatavotas virtuves iekārtas, klients izvēlas ne tikai krāsu un izmērus, bet arī materiālus, furnitūru, izvietojumu, elektroiekārtas un pat santehniku.