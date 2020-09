Akumulators ir auto sirds un dvēsele - jo vairāk par to zināsi, jo lielāka iespēja, ka vajadzības gadījumā spēsi novērst auto problēmas. Vidēji auto akumulators kalpo no 3 līdz 5 gadiem, taču braukšanas paradumi un citi elementi var būtiski saīsināt tā kalpošanas laiku. Lūk, viss, kas Tev jāzina par auto akumulatoru!

No kā sastāv auto akumulators?

Auto akumulators sastāv no sešām šūnām. Katra svina baterijas šūna sastāv no alternatīvām plāksnēm, kas izgatavotas no svina sakausējuma režģa, kas pildīts ar sūkli (katoda plāksnēm) vai pārklāts ar svina dioksīdu (anodu). Katru šūnu piepilda ar sērskābes šķīdumu – elektrolītu.

Kā darbojas auto akumulators?

Lai darbinātu elektromotoru un grieztu spēkrata riteņus, transportlīdzekļi izmanto akumulatorā uzglabāto elektroenerģiju. Ar laiku akumulators nolietojas un zaudē enerģiju, tādēļ to nepieciešams uzlādēt, pieslēdzot elektrotīklam vai nu no kontaktligzdas vai no īpaša uzlādes bloka. No tā, kādu elektroenerģiju uzņem akumulators, atkarīgs saražotā piesārņojuma (CO2) apjoms.

Kā apkopt auto akumulatoru?

Pastāv trīs galvenie veidi, kā iespējams ‘’nogalināt’’ auto akumulatoru: karstums, vibrācija un izlādēšanās.

• Karstums

Karstums paātrina koroziju un elektrolīta iztvaikošanu. Ja akumulatoram ir gaisa atveres vai caurules, lai virzītu gaisu uz to vai ap to, nav ieteicams no tām atbrīvoties, pretējā gadījumā nebūs pietiekama gaisa plūsma un akumulators nepaspēs atdzist.

• Vibrācija

Vibrācija izsit plāksnes no to pozīcijas, tādējādi var tikt bojāti iekšējie savienojumi. Pareizi uzstādīta akumulatora fiksēšanas sistēma novērsīs pārmērīgu vibrāciju.

• Izlādēšanās

Izlāde ir absolūti sliktākais, kas var notikt ar svina skābes akumulatoru, jo tas domāts tikai īsiem lielas jaudas uzliesmojumiem. Plates sulfāts ietekmē akumulatora veselības stāvokli, un tas var rasties akumulatora izlādes gadījumā. Ja, piemēram, aizmirstat izslēgt auto gaismas vai atvienot telefona lādētāju, auto būs sarežģīti iedarbināt, savukārt akumulators nekad pilnībā neatjaunosies.

Auto akumulatora kalpošanas laiku ietekmē arī īsi braucieni. Īsu braucienu laikā ģenerators nedarbojas pietiekami ilgi, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru ikreiz, kad tiek iedarbināta automašīna. Iespējams, to pašu maršrutu iespējams veikt kājām vai ar velosipēdu, tādēļ izvērtē katra brauciena nepieciešamību! Tomēr ņem vērā - Tavam auto nepieciešama derīga OCTA polise, neatkarīgi no tā, cik garš ir brauciens. Mūsdienās to iespējams iegādāties arī internetā (uzzināt vairāk).

Kāds ir auto akumulatora kalpošanas laiks?

Mūsdienu auto akumulatori kalpo 3-5 gadus, atkarībā no klimata, lietošanas un kopšanas. Akumulatoru testēšanas metodes ir ievērojami uzlabojušās, tādējādi autovadītājs teju uzreiz pamana, ja ar akumulatoru kaut kas nav kārtībā – blāvi priekšējie lukturi, jocīgas gaisa kondicionētāja skaņas vai lēna dzinēja sprakšķēšana. Padoms - regulāri pārbaudi auto akumulatoru, īpaši pirms un pēc ziemas, kad akumulatoram ir liela slodze.

Kā veikt auto akumulatora nomaiņu?

Nomainīt auto akumulatoru ir pavisam vienkārši, un tam nepieciešami vien daži rokas instrumenti. Vispirms jāatvieno akumulatora negatīvā spaile, kas parasti apzīmēta ar melnu vai ar (-) simbolu. Pēc tam jāatvieno akumulatora pozitīvā spaile, kas parasti ir apzīmēta ar sarkanu vai ar (+) simbolu. Beigās jānoņem akumulatora aizture un jāatvieno, jāizņem akumulators. Jānotīra kabeļu korozija, jaunais akumulators jāievieto auto pretējā secībā.

Ko darīt ar veco auto akumulatoru?

Kad veikta auto akumulatora nomaiņa, ieteicams veco akumulatoru nogādāt otrreizējās pārstrādes stacijā vai nodot to veikalā — daudzi auto rezerves daļu veikali labprāt pieņem veco akumulatoru, kad iegādājies jaunu.

Auto akumulatoru otrreizēja pārstrāde nodrošina, ka bīstamas ķīmiskās vielas un elementi nenokļūst vidē. Lietotās svina plātnes tāpat kā sērskābes elektrolīts un plastmasas apvalki tiek pārstrādāti neskaitāmos citos produktos, bieži vien radot arī jaunus auto akumulatorus.

Auto akumulators iedarbina Tavu spēkratu visos gadalaikos un visos laika apstākļos, un, ja rūpēsies par to, akumulators kalpos Tev gadiem ilgi. Pirms dodies ceļā, noteikti jāveic gan akumulatora, gan OCTA pārbaude. Veiksmīgu ceļu!