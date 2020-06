Vud.lv – koka izstrādājumu speciālisti

Katrs, kam ir dārzs, vēlas to izmantot un papildināt ar dažādiem elementiem gan atpūtai, gan skaistumam. Vud.lv ir koka izstrādājumu speciālisti, kas ražo koka izstrādājumu produkciju pēc individuāla pasūtījuma. Vud.lv speciālisti gatavo dažādus augstas kvalitātes koka produktus – no mucu pirtīm līdz smilšu kastēm un suņu būdām. Uzņēmuma ideoloģija – domāt par apkārtējo vidi, tādēļ visi ražojumi tiek gatavoti no Latvijā iegūta kokmateriāla.

Lēti vai dārgi?

Vud.lv speciālisti izgatavo koka izstrādājumus no augstas kvalitātes vietējā materiāla. Uzņēmuma darbinieki pie katra projekta strādā ar augstu atbildības sajūtu, tādēļ katrs produkts tiek nostrādāts līdz sīkākajai detaļai. Neskatoties uz gala produktu augsto kvalitāti, produktu cena ir ļoti konkurētspējīga. Iegādāties individuāla pasūtījuma koka produktu nenoliedzami ir izdevīgāk, jo tie precīzi atbildīs jūsu vēlmēm.

Iespēja tikt pie savas sapņu pirts

Viens no populārākajiem vud.lv produktiem – pirts mucas. Pirts mucas ir ļoti izdevīga alternatīva klasiskajai pirtij, tā ir gan kompakta, gan viegli pārvietojama. Pirts mucas izmaksas ir daudz zemākas, kā standarta pirts celtniecība. Pie Vud.lv mucu pirtis var gan izgatavot, gan iznomāt.

Katrai mājai nepieciešama terase

Ikviens, kurš jebkad ir izvēlējies sev uzbūvēt terasi, novērtē tās sniegtās iespējas. Tā var būt gan vieta, kur brokastot, gan vieta, kur paslēpties no saules vai, piemēram, glabāt malku. Katra terase ir individuāls pasūtījums un vud.lv speciālisti pratīs palīdzēt jums izvēlēties, kāda terase ir nepieciešama.

Latviešu džakuzi – kubuli

Baļļas noma ir lielisks veids, kā padarīt savu mājas ballīti neaizmirstamu sev un saviem draugiem. Kubli ir vud.lv specialitāte. Pastāv iespēja gan izgatavot kublus pēc individuāla pasūtījuma, gan izmantot kubla nomas iespējas.

Mājiņa jūsu dārzā

Katram dārzam noder mazs namiņš, kurā uzglabāt instrumentus, izguldīt ciemiņus vai nakšņot pašiem. Atkarībā no jūsu īpašuma, dārza māja vienmēr atradīs savu izmantojumu. Vud.lv speciālisti var izgatavot dārza māju jūsu vajadzībām, konsultējot jūs par vislabāko dārza mājas izmēru un konfigurāciju.

Nams jūsu mājas mīlulim

Neskatoties uz to, vai jūsu suns vairāk laika pavada iekšā vai ārā, par savu būdu priecāsies ikviens suns. Tā var būt gan kā vieta, kur sunim nakšņot, gan kā vieta, kur paslēpties no saules. Katram sunim vajadzīga citāda būda, tāpēc vud.lv izgatavos to tieši jums nepieciešamajos izmēros.