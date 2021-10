100 dalībnieku Jura Bērziņa piemiņas sacensībās

Skrējēju kluba „Ozolnieki” rīkotās pusmaratona sacensības, kas nu jau trešo gadu tiek veltītas ilggadējā kluba vadītāja Jura Bērziņa piemiņai, savā 18. gadskārtā pulcēja ap 100 skriešanas entuziastu no dažādām Latvijas malām. Ap četri desmiti bija nobrieduši pamata distancei, pārējie izvēlējās kādu no 10 vai 4 kilometru skrējieniem.

Ielu remontu dēļ ne vien īsākās distances, bet arī pusmaratona maršruts šoreiz veda nevis pa sertificēto trasi, bet tikai ap ezeru, taču, kā apliecināja rīkotāji, – 10,5 apļu garums ar attiecīgi ievērtētu starta vietu arī šajā gadījumā ticis iemērīts precīzi.

Plašo pārstāvniecību un konkurenci raksturoja arī rezultāti. Tā pusmaratonā, kur uzvarēja siguldietis Deniss Prikulis (nr. 69), aiz viņa vietas sešniekā ieņēma skrējēji no Rīgas, Jūrmalas, Daugavpils, Ogres un Jēkabpils, bet ātrākais no mājiniekiem bija devītajā vietā finišējušais V30 grupas sportists Mārtiņš Marnauza. Pārsvarā viešņas arī starp 10 pusmaratona skrējējām sievietēm, no kurām pirmā finišēja rīdziniece Linda Embutniece.

Vairāk pašmāju skrējēju bija izvēlējušies no pusmaratona pusi, t.i., piedāvātos 10 kilometrus, kur gan arī vīriem uzvarēja jūrmalnieks Andris Saldons un sievietēm rīdziniece Ilze Drozdova, taču ceturtais ātrākais bija jelgavnieks Oskars Stāmers, un tūlīt aiz Ilzes finišēja Daiga Dābola no Ozolniekiem.

Ap 20 dažāda vecuma entuziastu pieveica divus apļus jeb četrus kilometrus. Visātrāk tos noskrēja jelgavnieks Ņikita Samsonovs no V19 grupas un S11 grupas sportiste Melānija Zālīte no Ķekavas. Tā kā ieņemtās vietas noteica astoņās vecuma grupās, bez godalgām kā šajā, tā 10 kilometru distancē nepalika gandrīz neviens. Lielākā konkurence – pavisam 12 vīru – izrādījās V30 grupas pusmaratona skrējējiem.

Foto: Maija Laizāne