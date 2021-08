20 jūras jūdzes pa Lielupi

Jau septīto gadu norisinājās Jelgavas Jahtkluba rīkotā divu dienu regate ar burājumu pa Lielupi līdz Kalnciemam un atpakaļ un balvu izcīņu katrā no posmiem. Sestdien no kluba bāzes Pils salā startēja 10 jahtas, gatavojoties pieveikt kopumā 20 jūras jūdzes jeb ap 37 kilometrus ar starpfinišiem pie Svētes ietekas Lielupē un Kalnciemā. Tur notika arī jahtu defilē un tika pasniegta pirmā no balvām – Kalnciema kauss, ko nopelnīja jahta “Nord” ar kapteini Aleksandru Jakovļevu un matrozi Valentīnu Ivanovu komandā, otro vietu atstājot sīvākajiem konkurentiem “Jo” un trešo “La Lunai”.



Svētdien jahtas devās atceļā līdz klubā bāzei, kur draudzīgā gaisotnē tika sumināti jau četru starpfinišu kopvērtējuma uzvarētāji. Tie atkal vietu secībā izrādījās jau iepriekš minētie: “Nord” ar A.Jakovļevu un V.Ivanovu (attēlā), kuriem nu pienācās “Nimfas kauss”,”Jo”, kuras komandā Jānis Griķis ar dēliem Jāni un Māri, un “La luna”, ko vadīja Romans Semjonovs un Edgars Mizans.

Jahtkluba komodors A.Jakovļevs, vērtējot regates norisi, atzīmē spēcīgo rietumu vēju, kas ļāva attīstīt ātrumu, bet ierobežoja manevrēšanas iespējas, prasot meistarīgu komandas darbu.

Foto: JJK