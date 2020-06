3,6 kilogramu smagu „Lielupes zandartu 2020” izvelk kuldīdznieks (FOTO)

Kluba „Lielupes brekši” sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru rīkotās makšķerēšanas sacensības no laivām „Lielupes zandarts 2020” šodien pulcēja 34 entuziastus: seši startēja individuāli bet pārējie – 14 komandās, pa diviem dalībniekiem katrā.

Sākusies sešos no rīta, cope posmā no Iecavas ietekas līdz Svētes ietekai noslēdzās trijos pēcpusdienā, kad izrādījās – no „individuālistiem” pie zivīm ticis vienīgi Aivars Voldeks, kuram pirmo vietu par lielāko lomu deva seši asarīši puskilograma kopsvarā.

Veiksmīgākajai „divnieku” laivai ar kuldīdzniekiem Juri Ullasu un Elmāru Gaili komandā gan loms vērā ņemams – 8,45 kilogramu kopsvarā starp pieciem Jura izvilktajiem zandartiem arī 3,640 kilogramu smagais, kuram tika šāgada sacensību čempiona tituls.

Otro vietu pēc loma kopsvara (2,150 kg) ieņēma rīdzinieki Agris Miezis un Kaspars Zviedris, trešo – jelgavnieki Igors Sapeļs un Jānis Čirkunovs. Jānim arī otrs smagākais no zandartiem (1,3 kg), bet Agra 810 gramu smagais zandarts izrādījās trešās vietas cienīgs.

Vairāk par sacensībām – „Zemgales Ziņu” nākamajā numurā

Foto: Maija Laizāne