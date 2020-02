320 peldētāju mērojas spēkiem sacensībās „Jaunie talanti” Jelgavā (FOTO)

Divas dienas LLU Sporta nama baseinā norisinājās Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas tradicionālās sacensības „Jaunie talanti”, pulcējot 320 jauno peldētāju no 19 klubiem.

Puse no visiem bija mājinieki, bet pārējie – no dažādām Latvijas malām, tostarp tālākie no Rēzeknes, Liepājas, Ilūkstes.Mērošanās spēkiem notika trīs vecuma grupās: 2010. gadā dzimušie un jaunāki sacentās 50 metros brīvajā stilā, tauriņstilā, brasā un uz muguras, 2008.–2009. gadā dzimušie – divreiz garākā distancē visos minētajos stilos un vēl arī kompleksā, bet 200 metros visu to pašu peldēja 2006.–2007. gadā dzimušie.

Kandidēt uz godalgām starp sava vecuma sāncenšiem ikviens varēja divās distancēs, bet ārpus kārtas paša spēku pārbaudei peldēt kaut visas. Diplomus saņēma ātrāko sešnieks, bet medaļas kā jau īstās sacensībās (kas daudziem mazajiem bija pirmās mūžā) – pienācās pirmajam trijniekam.

Līdz ar sīvajā konkurencē mājinieku izcīnītajām sešām zelta, sešām sudraba un 11 bronzas medaļām attiecīgajās vecuma grupās krita arī vairāki Jelgavas rekordi: 200 metros brīvajā stilā to laboja Roberts Lejnieks (2:15,95), 200 metros uz muguras – Kristians Brenčs (2:16,93), bet 100 metros brīvajā stilā (1:09,83) un tauriņstilā (1:19,0) – Juris Kalnietis.

Augstvērtīgākos rezultātus pēc Starptautiskās peldēšanas federācijas (FINA) punktu tabulām no jelgavniekiem sasniedza Nikola Elpe 200 metros brīvajā stilā (501 punkts), kas šajā vērtējumā bija otrā labākā starp visām sacensību dalībniecēm, un Nikolass Deičmans 200 metros kompleksā (461 punkts).

JSPS medaļnieki

Zelts

Kārlis Vilciņš, 200 m brass

Nikolass Deičmans, 200 m tauriņstils

Nikola Elpe, 200 m komplekss

Kristians Brenčs, 200 m uz muguras

Juris Kalnietis, 100 m tauriņstils

Elza Siliņa, 50 m uz muguras



Sudrabs

Kristians Brenčs, 200 m brīvais stils

Nikola Elpe, 200 m brīvais stils

Valērija Baduna, 200 m uz muguras

Nikolass Deičmans, 200 m komplekss

Kristīne Zinoviča, 100 m uz muguras

Una Millere, 50 m tauriņstils



Bronza

Kārlis Vilciņš, 200 m komplekss

Anastasija Fortele, 200 m uz muguras

Roberts Lejnieks, 200 m brīvais stils

Deniss Okulovs, 200 m brass

Sofija Vanaga-Stūre, 200 m brass

Artjoms Fomenko, 100 m komplekss, 100 m brass

Juris Kalnietis, 100 m brīvais stils

Viktorija Strišķo, 100 m brīvais stils

Kamila Dzalbe, 100 m brass

Una Millere, 50 m brīvais stils



Foto: Ruslans Antropovs