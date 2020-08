“Albatroz” "noknābā" “Kalupe” večus un turpina cīņu par Latvijas kausu (FOTO, VIDEO)

20. augusta vakarā Jelgavas jaunie futbolisti no “Albatroz” SC/FS “Jelgava” pārliecinoši uzvarēja viesus no FK “Kalupe” (Daugavpils) ar rezultātu 5:1 (4:0; 1:1) un nodrošināja sev iespēju piedalīties cīņā par “Viensviens” Latvijas kausu otrā posma izslēgšanas spēļu kārtā.

Patīkami siltā augusta vakarā pie mākslīga apgaismojuma FK “Jelgava” sporta bāzē pulcējās ievērojams skatītāju skaits, lai baudītu vietējo futbola intrigu – “Albatroz” SC/FS “Jelgava” futbolistu cīņu “Viensviens” Latvijas kausa otrā posma pirmā kārtā pret FK “Kalupe” sportistiem no Daugavpils.

Spēle, sākusies ar ātriem un agresīviem jelgavnieku uzbrukumiem, jau 7 minūtē vainagojās ar pirmajiem gūtajiem vārtiem. Uzbrucējs Matīss Baškevics, izrāvies uz vārtu priekšu, kritienā pirms vārtsarga raidīja bumbu, bet tā atsitās pret vārtu stabu. Pirmais pie tās nonāca Daniels Grauds un ieraidīja to vārtu tīklā – 1:0.

FK “Kalupe” spēlētājiem īsti atvilkt elpu neizdevās, jo jau pēc divām minūtēm daugavpiliešu vārtsargam Igoram Tvardovskim nācās divas reizes glābt savus vārtus. “Albatroz” uzbrucējs Matīss Baškevics šajā vakarā bija ārkārtīgi ātrs un 16 minūtē viņš atkal apsteidza pretinieku aizsargus un vārtu priekšā atdeva piespēli Vladislavam Žiham, kuram atlika ieraidīt bumbu vārtu neizsargātā pusē – 2:0. Pie abiem pirmajiem vārtiem jāatzīmē arī pussargs Ralfs Šitjakovs, kura darbības rezultātā bumbu nonāca pie uzbrucējiem. Neliela auguma spēlētājs, bet spēja apspēlēt augumā un svarā raženākos daugavpiliešus ar nepieredzētu meistarību.

Daugavpiliešiem pirmā reālā iespēja gūt vārtus parādījās 21 minūtē, kad uzbrucējs pārsita bumbu par tālu izskrējušam jelgavnieku vārtsargam Edgaram Andrejevam, bet tā atsitās pret vārtu stabu un briesmas likvidēja laicīgi pieskrējušais aizsargs. “Albatroz” atbildi nebija ilgi jāgaida. 31 minūtē Vladislavs Žihs iecentrēja bumbu pretinieku soda laukumā, kur līdz tai neaizsniedzās neviens aizsargs un neviena nepiesegtais jelgavnieks Mārcis Peilāns ieraidīja to vārtos – 3:0.

Puslaika turpinājumā uzbrukumā joprojām aktīvi darbojās “Albatroz” uzbrucējs Matīss Baškevics, kurš 36 minūtē paspēja tikt līdz bumbai uz laukuma līnijas un izsist to vārtu priekšā, kur atkal pie tās pirmais bija Daniels Grauds, un bez grūtībām to ieraidīja vārtos – 4:0. FK “Kalupe” spēlētāji, nespējot tikt galā ar Jelgavas jauniešiem, daudzas reizes krita laukuma vidū, mēģinot izlūgties no tiesneša pārkāpuma svilpi, un, ja puslaiks tiktu vēl pagarināts par minūti, tad, iespējams, arī sāktu raudāt.

Spēles pārtraukumā jelgavnieku galvenais treneris Ervīns Pērkons sāka mainīt spēlētājus, lai saglabātu viņu fizisko kondīciju nākamajai Latvijas čempionāta spēlei. Grūti pateikt vai problēma bija maiņās, vai arī tajā, ka uzvaras rezultāts jau bija sasniegts, bet mājinieki otrā puslaikā krietni mazāk apdraudēja viesu vārtus. 62 minūtē, uz maiņu iznākušais “Albatroz” Brazīlijas izcelsmes uzbrucējs de Oliveira divas reizes pēc kārtas trāpīja “Kalupe” vārtu pārliktnī. Trīs minūtēs vēlāk jelgavnieki tomēr spēja gūt piektos vārtus. Pēc Daniela Grauda centrējuma pie pretinieku vārtu tālā, labā staba bumbu pieņēma spēlējošais treneris-leģenda – Valērijs Redjko un atdeva piespēli uz soda laukuma centru, kur to izkritienā vārtos ieraidīja aizsargs Bruno Agnis Čākurs – 5:0.

FK “Kalupe” futbolistiem spēles izskaņā tomēr radās iespēja gūt goda vārtus. 78. minūtē daugavpilieši ātri izspēlēja bumbu, pārsita to pāri aizsargiem, kā rezultātā uzbrukumā aizskrēja Andrejs Kirijenko. Viņam pretī tālu izskrēja vārtsargs Edgars Andrejevs, bet nespēja laicīgi apturēt bumbu, un Kirijenko to ieraidīja vārtos – 5:1.

“Viensviens” Latvijas kausa pirmajā posmā saskaņā ar izlozi savā starpā sacentās 2. un 3. līgas komandas. 13 pirmā posma uzvarētāji un vēl 2 iepriekš izlozētas komandas, turpinās dalību 2. posmā, kur tām pievienosies deviņas 1. līgas komandas. Trešajā kārtā piedalīsies divpadsmit otrās kārtas uzvarētāji, bet astotdaļfinālā sešām uzvarētājām pievienosies desmit "Optibet" virslīgas klubi.

Nākamie jelgavnieku pretinieki otrā posma izslēgšanas spēļu kārtā tiks noteikti izlozes kārtībā pēc tam, kad notiks visas spēles, kas notiks no 21. līdz 23. augustam. Starp tām uzmanība ir jāpievērš FK “Dobele Allegro” komandai, kuras sastāvā spēlē vairāki jelgavnieki. Dobeles komandai otrā posmā 22. augustā izbraukumā jātiekas ar 1. līgas līderiem – FC “Lokomotiv Daugavpils”.

“Albatroz” SC/FS “Jelgava” komanda tika izveidota apvienojot Rīgas “Albatroz” SC un futbola skolas “Jelgava” U-18 vecuma jauniešu vienību, lai varētu piedalīties Latvijas futbola 2. līgā. No Rīgas komandas sastāva tika iekļauti tikai divi spēlētāji un komandas kodols veidots no Jelgavas jauniešiem.

Komandu sastāvi:

“Albatroz” SC / FS “Jelgava”: Edgars Andrejevs (G), Valērijs Redjko (Klāvs Šteinburgs 69'), Bruno Agnis Čākurs, Mārcis Peilāns (Ronalds Gailītis 69'), Vladislavs Žihs (Artjoms Šaboha 46'), Andris Deklavs (C), Ralfs Maslovs, Daniels Grauds, Matīss Baškevics (Renan Luiz Alcantara De Oliveira 57'), Ralfs Šitjakovs (Rihards Bečers 46'), Jadson Santos Costa de Sousa.

FK “Kalupe”: Igors Tvardovskis (G), Armands Koržeņevskis (Arnis Rasčevskis 64'), Maksims Siņicins, Jevgeņijs Narovskis (C) (Andrejs Nikolajevs 57'), Aleksejs Udalovs (Vladislavs Sņeško 46'), Dmitry Kozlov (Edgars Soms 79'), Aleksandrs Aleksejevs (Rolands Koržeņevskis 57'), Andrejs Kirijenko, Sergejs Iļjahovs, Jans Radevičs, Antons Gluškovs.

Foto: Ruslans Antropovs