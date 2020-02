Andrim Justovičam karjeras rekords “Jelgava/LLU” zaudējumā

Trešo zaudējumu Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas regulārā čempionāta spēlē piedzīvojusi “Jelgava/LLU” vienība, kas 21.februāra vakarā Jelgavas sporta hallē ar 102:104 atzina “LU/BS Rīga” pārākumu. Andris Justovičs šajā spēlē guva 41 punktu, uzstādot savu karjeras rekordu gūto punktu ziņā LBL2.

Spēle starp abām vienībām izvērtās ļoti fiziska un rezultatīva. Abu komandu treneri maksimāli daudz izmantoja minūtes pārtraukumus un, lai turētu augstu spēles tempu tika izdarītas ļoti daudz spēlētāju maiņu. Maču ietekmēja arī lielais noteikumu pārkāpumu skaits. “LU/BS Rīga” rindās spēli priekšlaicīgi noslēdza Valdis Seņkāns, bet jelgavniekiem spēles izšķirošajos notikumos bija jācīnās bez sava pamata centra uzbrucēja Armanda Seņkāna.

Abas komandas visas spēles laikā uzbruku no distances ar augstu precizitāti un laukumā pilnībā dominēja uzbrukuma basketbols. Viesi ar jaunības azartu un ernerģiju cīnījās pret “Jelgava/LLU” pieredzi. Šoreiz jaunība ņēma virsroku un ceturtās ceturtdaļas izšķirošajos mirkļos veiksmīgāk nospēlēja Edija Šlesera vadībā Rīgas komanda – 104:102.

Šoreiz arī nepalīdzēja jelgavnieka Andra Justoviča gūtais 41 punkts, kas ir pieredzējušā spēlētāja karjeras rekords gūto punktu ziņā LBL-2 čempionātā. Andris realizēja astoņus no 12 tālmetieniem, sešus no astoņiem metieniem divu punktu vērtē un piecus no sešiem brīvmetieniem. Armands Seņkāns guva 17 punktus, izcīnīja desmit bumbas zem groziem un bloķēja divus pretinieku metienus, bet Kalvja Krūmiņa kontā 13 punkti.

“Jelgava/LLU” pēc piedzīvotā trešā zaudējuma sezonā joprojām saglabā 1.vietu LBL2 Rietumu zonas turnīra tabulā un 27.februārī aizvadīs izbraukuma spēli pret vienu no čempionāta vājākajām komandām “Bauskas BJSS/SC Mēmele”, savukārt nākamā mājas spēle paredzēta 6.martā Jelgavas sporta hallē pret “Ventspils augstskolu”. Spēles sākums pulksten 20.

“Jelgava/LLU” – “LU/BS Rīga” 102:104 (28:14, 28:29, 25:36, 21:25)

Jelgava: A.Justovičs 41p., A.Seņkāns 17p. + 10ab + 2bm, K.Krūmiņš 13p. + 5rp, J.Bērziņš 10p., T.Bitītis 8p. + 7ab, A.Ganuļevičs 7p., E.Satovskis 3p., K.Neimanis 3p., V.Miķelsons, Ģ.Pommers.

Foto: no arhīva