Andris Misters turpina "uguņot" Spānijas otrajā līgā

Ar ļoti augstu rezultativitāti izcēlies jelgavnieks Andris Misters, kurš Spānijas 2.līgas (LEB Oro) basketbola čempionātā, 2.posmā palīdzēja savai komandai “Melilla” gūt panākumu otrajā spēlē pēc kārtas, pieveicot “ZTE Real Canoe N.C.” ar 79:70.

1992.gadā dzimušais basketbolists 26.marta spēlē devās sākuma sastāvā un aizvadīto 28 minūšu laikā izcēlās ar 30 punktiem, kas ir sportista augstākais rādītājs šajā sezonā. A.Misters realizēja septiņus no astoņiem metieniem no spēles, trīs no sešiem tālmetieniem un septiņus no 12 soda metieniem kā arī izcīnīja trīs bumbas zem groziem, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, izprovocēja 12 noteikumu pārkāpumus un iekrāja efektivitātes koeficientu 39, kas ir labākais komandā.

Pēc izcīnītās otrās uzvaras 2.posmā jelgavnieka pārstāvētais “Melilla” kluba “zaudētāju grupā” no sestās vietas pakāpies uz piekto vietu un saglabā labas izredzes, lai pacīnītos par 1.vietu grupā. Spānijas otrās līgas čempionātā no “zaudētāju grupas” tikai viena, spēcīgākā komanda turpinās cīņu izslēgšanas spēlēs. “Melilla” vienībai otrajā posmā jāaizvada vēl astoņi mači.

Foto: clubmelillabaloncesto.org