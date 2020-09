SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" augustā samazināja finansējumu futbola klubam “Jelgava”, kā rezultātā ir apdraudēta meistaru un dublieru komandu iespēja pabeigt šo sezonu. Klubs cer uz sava otrā lielākā atbalstītāja – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālo palīdzību aizvadīt čempionātu līdz beigām.

"Igates" atbalsta samazinājums saistīts ar vērienīgiem attīstības plāniem, tiem nepieciešamo izpēti, ar investīcijām jaunās tehnoloģijās, iekārtās un pat nozarēs. SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns akcentē, ka sponsora un kluba prioritāte ir bērni, jaunieši un Latvijas vietējo futbolistu attīstība un izaugsme.

“Mēs esam par vietējo futbolu, un kā "Igate" savā ceļu būvniecības nozarē maksimāli visus darbus veic pašu spēkiem un ar pašu tehniku un nodrošinājumu, tāpat tā līdzīgus mērķus un centienus saskata FK "Jelgava" izaugsmē, prioritāri atbalstot vietējā potenciāla izaugsmi un attīstību, tāpēc varbūtējais upuris no kluba puses varētu būt dalība Virslīgā,” – atzīmēja Peilāns.

"Klubs ir saņēmis vēstuli no ģenerālsponsora, ka atbalsts futbola klubam no augusta tiek samazināts, norādot uz Virslīgas un dublieru vajadzībām, tādējādi nevalstiskā organizācija, kas dalībnieku skaita ziņā ir Jelgavas un, iespējams, arī Zemgales lielākā sabiedriskā sporta organizācija, ir nokļuvusi neierastā situācijā, un ir neskaidra FK "Jelgava" meistarkomandas dalība Virslīgā un FK "Jelgava-2" dalība Virslīgas dublieru čempionātā. Biedrība "Futbola klubs Jelgava" cer uz otra lielākā biedrības atbalstītāja - Jelgavas pilsētas pašvaldības (kas bijusi kopā ar klubu daudzus gadus pirms "Igates" kļūšanas par ģenerālsponsoru) - papildu atbalstu, lai kopīgiem spēkiem pārvarētu šo neplānoto situāciju," komentēja FK "Jelgava" meistarkomandas direktors Ainārs Tamisārs, kas kā brīvprātīgā darba veicējs biedrībā darbojas kopš 2008. gada.

"Pēdējos gados arī pašvaldības atbalsta apjoms bija samazinājies, turklāt šis gads nāca ar jauniem izaicinājumiem arī saistībā ar Covid -19 pandēmiju, kā rezultātā futbolam Jelgavā šogad nebija tik ļoti nepieciešamo skatītāju, kuri gan morāli un emocionāli, gan ar biļešu iegādi daudzus gadus arī ir atbalstījuši futbolu Jelgavā. Tāpēc ļoti ceram, ka uz Jelgavas izaugsmi vērsta pašvaldība rīkosies atbildīgi, atbalstot vietējo jelgavnieku futbola klubu ar Latvijā visspēcīgāk attīstīto bāzi un sporta izglītības programmu. Šim nolūkam klubs līdztekus citu sponsoru meklējumiem ir iesniedzis domei lūgumu par papildu finansējuma piešķiršanu," pauda Tamisārs.

Konteksts

Futbola klubs “Jelgava” dibināts 2004. gadā un jau kopš pirmsākumiem to atbalstījusi Jelgavas pilsētas pašvaldība, bet "Igate" līdzās pašvaldībai kļuva par FK "Jelgava" lielo sponsoru 2009. gadā, kad kluba izaugsme kļuva īpaši strauja un kopš 2010. gada FK "Jelgava" startē Latvijas futbola Virslīgā.

Meistarkomanda četras reizes izcīnīja Latvijas kausu (2010. gadā, 2014. gadā, 2015. gadā un 2016.gadā). 2019. gadā FK "Jelgava" Latvijas kausa finālā Zemgales Olimpiskā centra stadionā papildlaikā piekāpās FK “RFS”.

2010. gada vasarā FK "Jelgava" iekļuva UEFA Eiropas līgā un sāka startu šajā turnīrā uzreiz no 2. kvalifikācijas kārtas, pārstāvot gan Jelgavu, gan Latviju, spēlējot pret Norvēģijas "Molde” FK. Vēlāk "eirokausos" spēlēts pret Norvēģijas "Rosenborg” BK, Bulgārijas PFC “Litex Lovech", Ziemeļmaķedonijas FK “Rabotnički", Islandes "Breidablik", Slovākijas "Slovan" no Bratislavas, Izraēlas "Beitar Jerusalem” FC un Ungārijas "Ferencvaros" no Budapeštas.

2010. gada 2. septembrī Jelgavā tika atklāts Zemgales Olimpiskais centrs, kura atklāšanas svētku kulminācija bija futbola spēle starp FK "Jelgava" un "Blackpool” FC, kas 2010. gadā spēlēja Anglijas Premjerlīgā. Spēle beidzās ar rezultātu 2:1 mājinieku labā. 2011. gadā FK "Jelgava" devās "Ziemeļanglijas tūrē", kur ar 0:0 nospēlēja pret "Fleetwood” FC un 1:1 pret "Blackpool” FC, tādējādi ieejot vēsturē ar to, ka pēc trim spēlēm pret Anglijas klubiem, FK “Jelgava” nevienu spēli nav zaudējusi.

Izmantota SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" preses relīze.



Foto Ruslans Antropovs