Aptrūkst “Zemgale/LLU” uzvaru sērija (VIDEO)

HK “Zemgale/LLU” izbraukumā piedzīvoja zaudējumu pret HK “Mogo/LSPA”, piekāpjoties Opitbet hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē ar rezultātu 2:3 (0:2; 1:0; 1:1). Rīdzinieki uzvaras vārtus guva piecas minūtes līdz spēles beigām, kas neļāva jelgavniekiem turpināt savu trīspadsmit uzvaru garo spēļu sēriju.





Lai arī spēles sākumā “Zemgale/LLU” hokejisti izskatījās pietiekami motivēti panākumiem, pirmās trešdaļas ceturtā minūtē viņiem neizdevās precīzi iziet no savas zonas, kas ļāva HK “Mogo/LSPA” spēlētājiem pārtvert ripu un ar rikošeta palīdzību spēles rezultātu atklāja uzbrucējs Gatis Gricinskis – 0:1. Trešdaļas noslēgumā rīdzinieku uzbrucējs Jānis Ozoliņš atkal noķēra jelgavniekus uz kļūdu iziešanā no savas aizsardzības zonas un dubultoja “Mogo/LSPA” pārsvaru – 0:2.





Otro trešdaļu “Zemgale/LLU” uzsāka vairākumā un izmantoja to savā labā ar Aleksandra Novikova gūtiem vārtiem – 1:2. Turpinājumā jelgavnieki mēģināja izmantot “tuvā soliņa” priekšrocību, bet laukuma saimnieku vārtos precīzi spēlēja vārtsargs Renārs Kazanovs un rezultāts vairs nemainījās.





Trešajā trešdaļā “Zemgale/LLU” bija enerģiskāka mēģinājumos atspēlēties, kas viņiem arī izdevās trešdaļas vidū, kad vairākumā savus otros vārtus guva Aleksandrs Novikovs – 2:2. Turpinājumā jelgavniekiem bija vairākas vārtu gūšanas iespējas, bet pretinieku vārtsargs Renārs Kazanovs bija labi iejuties spēles gaitā un tvēra arī sarežģītus ripas metienus. Spēles izskaņā “Zemgale/LLU” uz četrām minūtēm nonāca mazākumā, kur veiksme atkārtoti uzspīdēja “Mogo/LSPA” uzbrucējam Gatim Gricinskim, kurš guva uzvaras vārtus – 2:3.





“Zemgale/LLU” zaudējumu varētu skaidrot ar to, ka komanda pēc garas pauzes "izsitās" no spēļu ritma, ka arī aizvadīja spēli neraksturīgā dienā – piektdienā. Spēlētājiem nedaudz pietrūka motivācijas saasināt spēles gaitu pretinieku vārtu priekšā. Nav jau tā, ka viņi to nedarīja, bet ja salīdzinām viņu sniegumu iepriekšējās spēlēs, tad šoreiz šīs tieksmes bija nedaudz mazāk un ar šo nedaudz pietika, lai uzvaru varētu izcīnīt Latvijas čempioni.





Zaudējums pilnīgi noteikti motivēs “Zemgale/LLU” hokejistus rādīt labāku sniegumu nākamās divās spēlēs pret HK “Liepāja”, kuras tiks aizvadītas šajā svētdienā (14.02.2021. pulksten 17) un pirmdienā (15.02.2021. pulksten 15) Jelgavas ledus hallē. HK “Liepāja” šis būs pirmās spēles pēc karantīnas un grūti prognozēt, kādā fiziskā formā viņi būs. Pēc iepriekšējās pauzes, liepājnieku sniegums bija mainīgs. Viņi pārliecinoši sagrāva HS “Rīga”, bet jau nākamajā spēlē piekāpās HK “Dinaburga”. Vienīgais, nevar noliegt, ka “Zemgale/LLU” un “Liepāja” hokejistu savstarpējās spēles ir vienmēr papildus pielādētas ar īpašu enerģiju, kas vēsturiski saistīts ar to, ka daudzi liepājnieki ir ieguldījuši savus spēkus Jelgavas hokeja veidošanā.





Vārtu guvēji

HK “Zemgale/LLU”: 21:32 Aleksandrs Novikovs (Jekimovs) – vairākumā; 48:04 Aleksandrs Novikovs (Galkins, Tambijevs) - vairākumā.

HK “Mogo/LSPA”: 03:22 Gatis Gricinskis; 17:48 Jānis Ozoliņš; 55:07 Gatis Gricinskis (Ziemiņš) – vairākumā.





Turnīra tabula

Vieta Komanda Spēles Punkti Vārti Soda min. 1 Olimp/Venta 2002 26 41 116:71 302 2 Zemgale/LLU 23 38 122:56 262 3 Mogo/LSPA 28 35 113:74 368 4 Liepāja 21 27 86:56 305 5 Dinaburga 25 14 77:140 488 6 HS Rīga 20 10 53:101 186 7 Prizma/IHS 23 10 67:136 313

Video apskats







Arhīva foto: Ruslans Antropovs