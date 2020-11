Atklāj LOK projekta „Sporto visa klase” septīto sezonu (FOTO)

Ar atklāšanas „ballīti” onlaina tiešraidē startējusi Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētās programmas “Sporto visa klase” septītā sezona, kurā šajā mācību gadā iesaistījušās 12 Jelgavas novada un 17 Jelgavas pilsētas skolu klases.

No jauna šogad LOK programmai pievienojušies otrklasnieki: no novada – Staļģenes vidusskolas 2.a, Kalnciema vidusskolas 2., Vircavas vidusskolas 2., Elejas vidusskolas 2.a un 2.b un Svētes pamatskolas 2. klase, no pilsētas – 4. vidusskolas 2.c., 4. sākumskolas 2.a un 6. vidusskolas 2. a klase.

Staļģenes vidusskola un Jelgavas 4. vidusskola turklāt projektā, kas šajā mācību gadā aptver 2.–6. klašu audzēkņus, pārstāvētas visās klašu grupās.

Kā stāsta 4. vidusskolas sporta skolotāja Nataļja Gorškova, piecas sporta stundas nedēļā, kas ir viens no LOK programmas pamatmērķiem, tiem audzēkņiem, kuri izvēlējušies sporta novirzienu, notiek jau no pirmās klases. „Kad programma sākās, pašreizējie „devītie” mācījās trešajā klasē, un bijām vieni no pirmajiem Latvijā, kas tūlīt arī pieteicās,” atceras skolotāja Nataļja un piebilst, ka ir gandarīta par mācību iestādes iespēju nodrošināt šādu stundu apjomu arī tiem, kuru līdzdalība LOK programmā beigusies.

Atklāšanas pasākumam LOK Youtube kanāla @OlimpiadeLV tiešraidē visi programmas dalībnieki aktīvi sekoja un līdzdarbojās savās skolās un klasēs. Visskaļākās ovācijas esot izpelnījies grupas “Bermudu divstūris” tiešraides koncerts. „Nebija jau tā kā iepriekš „Arēnā Rīga”, bet pašreizējos apstākļos gana interesanti. ” secina skolotāja Nataļja.

Attēlos: „Sporto visa klase” septītās sezonas dalībnieki atklāšanas pasākuma laikā 4. vidusskolā.

Foto: Nataļja Gorškova