Atsākas skriešanas koptreniņi

Jau septīto sezonu jelgavniekiem vasarā ir iespēja profesionālu treneru vadībā piedalīties bezmaksas skriešanas koptreniņos.



Nodarbību sākotnējais mērķis bija gatavošanās Jelgavas nakts pusmaratonam, kas pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ šogad izpaliks, tomēr dažādu citu startu, kurus ievērtēt savos plānos, skrējējiem, šķiet, būs gana.

Viens no izaicinājumiem ir uz oktobri pārceltā Rimi Rīgas maratona rīkotāju piedāvātie virtuālie vasaras mači trīs posmos ar 5, 10 kilometru un pusmaratona distancēm, kuras var veikt individuāli, rezultātu pievienojot aplikācijā. Pirmā sacensību posma laiks noteikts no 26. līdz 28. jūnijam, un, kā noskaidrojās sestdien Pasta salā, dažs no pirmā koptreniņa dalībniekiem jau kādu no distancēm izskrējis un varēja dalīties pieredzē. Tā savukārt izrādījās tik iedvesmojoša, ka tūlīt tika sameklētas aplikācijas un treniņš izvērtās par kopīgu „vasaras maču”.

Otrais posms norisināsies no 31. jūnija līdz 2. augustam, trešais – no 4. līdz 6. septembrim.

Foto: Maija Laizāne