Bērni var apmeklēt treniņus futbola skolā “Jelgava”

Covid-19 pandēmijas un tās apturēšanai noteikto ierobežojumu laikā ir pārtrauktas sporta nodarbības iekštelpās, un šajā laikā bērniem vairs nav daudzu ierasto iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Pašlaik Jelgavā teju vienīgās nodarbības notiek futbola skolas “Jelgava” bāzē Kārklu ielā 6, kur bērni un jaunieši trenējas svaigā gaisā.

Futbola kluba “Jelgava” direktors Marks Dresmanis stāsta, ka pašlaik bērniem no Jelgavas, Ozolniekiem un arī citiem novadiem joprojām ir iespējams pieteikties treniņgrupās. Skola uzņem zēnus un meitenes no 4 gadu vecuma, treniņi notiek 2 līdz 4 reizes nedēļā un ilgst no stundas līdz pusotrai stundai. Nodarbības tiek organizētas, stingri ievērojot Covid-19 ierobežošanai noteiktās prasības, – nodarbību grupās ir ne vairāk kā desmit bērnu, ar katru grupu strādā savs treneris.

Pieteikties iespējams, zvanot 26391132 vai rakstot uz e-pastu futbolaskolajelgava@gmail.com.

Par nodarbībām ir paredzēts vecāku līdzmaksājums, kas gan sedz tikai nelielu daļu skolas kopējo izmaksu. Futbola skola kā sabiedriska organizācija piesaista finansējumu, tai kā akreditētai mācību iestādei līdzekļus dod Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī privātie uzņēmumi.

Jelgavas futbola skolas dažādu vecuma grupu komandas 2019./2020. gada sezonā ir sasniegušas atzīstamus panākumus valsts mēroga sacensībās. Piemēram, 2. līgas vīriešu komanda “Albatroz SC/FS Jelgava” šogad ieguva pirmo vietu un iekļuva 1. līgā. Savukārt 2008. gadā dzimušo zēnu komanda U12 vecuma grupā izcīnīja pirmo vietu “Dobrecova kausa” sacensībās Liepājā. Šī komanda šogad startēs Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta U13 Elites grupā. Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā starp 2020. gada labākajiem futbolistiem ir trīs futbola skolas “Jelgava” spēlētāji.

Foto: publicitātes