„Biolars/Jelgava” volejbolistiem pirmie trīs punkti tabulā (FOTO)

Ar pirmajām spēlēm šīs nedēļas nogalē „Credit24” meistarlīgas čempionātā iesaistījušās arī Latvijas komandas, tostarp „Biolars/Jelgava”, kas Zemgales Olimpiskajā centrā sestdien ar 3:1 (25:13, 26:24, 23:25, 25:19) pārspēja „DU/Ezerzeme” volejbolistus, bet vakar ar 0:3 (19:25, 14:25, 23:25) atzina „Jēkabpils lūšu” pārākumu.

„Šodien pretinieks bija jaudīgāks, un neizturējām šo spiedienu. Salīdzinot ar vakardienas spēli, daudz kļūdījāmies, un līdz ar to spēles pavediens izslīdēja no rokām,” pēc mača pret jēkabpiliešiem sprieda komandas galvenais treneris Austris Štāls, piebilstot, ka uzbrukuma dažādošanā pietrūka arī traumu guvušā Aigara Sniedzāna.

Pirmais sets gan sākās līdzīgā cīņā, bet pēc 15:15 sāka izpausties minētā jēkabpiliešu jauda. Otrajā viesi sāka krietni straujāk audzēt rezultātu jau pēc 9:9. Arī trešajā mājinieki itin drīz nonāca piecu sešu punktu iedzinējos, tomēr līdzjutējiem par prieku sasparojās starpību likvidēt un galotnē pat pietuvojās līdz cerīgam 23:24. Pēdējais vārds tomēr piederēja „Lūšiem”.

Rezultatīvākais spēlē ar 15 punktiem bija Jevgēņijs Vjatkins, pārējo guvums krietni pieticīgāks. Iepriekšējā dienā pret daugavpiliešiem Vjatkinam 17 punktu, toties lielāki palīgi rezultāta audzēšanā bija pārējie – ar 18 punktiem komandas kapteinis Aleksandrs Kudrjašovs, ar 11 Kristers Niks Ērglis un Gatis Slavēns, ar10 Vitālijs Cinne.

Šā gada “Credit24” meistarlīgas turnīrā piedalās 10 komandas – piecas no Igaunijas (“Bigbank Tartu”, “Pärnu VK”, “Saaremaa VK”, “Selver Tallinn” un “TalTech”), četras no Latvijas (Daugavpils Universitāte/”Ezerzeme”, „RTU/Robežsardze/Jūrmala”, SK “Jēkabpils lūši” un VK “Biolars/Jelgava”) un lietuviešu “Amber Volley” no Klaipēdas. Daugavpils vienība līgai pievienojusies pēc gada pārtraukuma, bet pērnās sezonas OC “Limbaži”/MSĢ” apvienojušies ar „RTU/”Robežsardze”” un mājas spēles aizvadīs Jūrmalā.

Ievērtējot „Covid-19” izplatības riskus, nolemts, ka čempionātu kā igauņu, tā Latvijas komandas sāks ar savstarpējām spēlēm, un igauņu vienības mačojās jau iepriekšējā nedēļas nogalē. Daugavpiliešiem saistībā ar epidemioloģisko situāciju pilsētā pirms izbraukuma uz Jelgavu bija jāveic arī attiecīgie testi. Par čempionāta turpmāko reglamentu tiks lemts rītdien visu triju Baltijas valstu volejbola federāciju sēdē.

Foto: Ruslans Antropovs