BJSS „ūdeņniekiem” izjūk treniņnometņu režīms

Četri Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) airētāji kopā ar treneri Agitu Puriņu šovakar atgriezīsies no nometnes Horvātijas pilsētā Skradinā. Kā stāsta skolas direktors Jānis Leitis, uz Horvātiju sportisti devās saskaņā ar treniņprocesa plānu – nedēļu pirms Latvijā tika izziņota ārkārtas situācija – un mājās atgriezīsies 27. martā. “Ārkārtas stāvoklis līdz ar transporta pārvietošanās ierobežojumiem izsludināts arī Horvātijā, bet šodien ir dabūtas atļaujas ar auto aizbraukt līdz Zagrebai, lai no turienes lidotu uz Frankfurti un pēc tam ar repatriācijas reisu uz Rīgu. Ir jau izstrādāts arī nepieciešamās 14 dienu pašizolācijas plāns,” trešdien varēja apstiprināt J.Leitis.

Trenere savukārt telefonsarunā apliecināja, ka laiks treniņos ir aizvadīts pilnvērtīgi: “Esam izdarījuši labu pavasara apjoma darbu.” Laivas pagaidām atstātas Skradinā, automašīna pēc 340 kilometru garā brauciena – Zagrebā, un “kaut kad tam visam būs jābrauc pakaļ”. Negaidītos atpakaļceļa izdevumus pašlaik segs Latvijas Airēšanas federācija.

Pavasaris BJSS “ūdeņniekiem” tradicionāli ir ārpusvalsts treniņnometņu laiks, jo jau aprīlī un maijā gaidāmas pirmās starptautiskās sacensības, skaidro BJSS direktora vietniece Modra Ignate. Airētājiem daļu no treniņplāna, lai arī ne bez ārējo apstākļu radītās spriedzes, būs izdevies piepildīt, bet smaiļotāji no trim nedēļām Turcijā pavadīja tikai vienu. “Uz jau ierasto vietu Antālijas priekšpilsētā bijām devušies lielāka grupa – starp 17 cilvēkiem no Rīgas, Jūrmalas, Brocēniem arī septiņi mūsējie,” pastāsta trenere Lelde Laure. “Izbraucām 8. martā un nedēļu paspējām aizvadīt treniņu režīmā, bet, kad sestdienas vakarā uzzinājām par Latvijā izsludinātiem papildu drošības pasākumiem un starptautiskā transporta ierobežojumiem, meklējām iespējas ātrāk atgriezties mājās. Biļetes apmainīt nebija iespējams, pirkām jaunas un lidojām caur Maskavu. Turcijā tobrīd, šķiet, vēl saslimšanas gadījumu nebija, bet tūlīt pēc tam tas jau strauji auga. Tagad esmu pārliecināta, ka darījām pareizi,” spriež trenere. “Visi esam veseli un jūtamies labi. Pirmdien būs beigusies 14 dienu pašizolācija, tad atkarībā no situācijas valstī un pasaulē skatīsim, ko darīt tālāk.”

Uz Spānijā plānoto treniņnometni 15. martā līdz ar saviem audzēkņiem neaizbrauca BJSS kanoistu treneris Sergejs Bobkovs.

