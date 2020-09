BK “Jelgava” demonstrē solīdu sniegumu pret ventspilniekiem

Pēdējo pārbaudes spēli sagatavošanās ciklā pirms jaunās sezonas sākuma Nacionālajā līgā aizvadījis basketbola klubs “Jelgava”, kas otrdien Jelgavas sporta hallē uzņēma “Pafbet” Latvijas – Igaunijas līgas komandu BK “Ventspils”. Jelgavnieki atzina kurzemnieku pārākumu ar 77:105.

“Pirmo ceturdaļu uzvarējām ar 20:17. Tomēr turpinājumā klājās grūtāk. Pievīla metienu precizitāte no tālās distances, lai gan komanda izmeta 36 tālmetienus, kas ir ļoti liels skaits. Līdz ar to zaudējām cīņā zem groza, jo šāda līmeņa komanda labi prot atbloķēt savus pretspēlētājus un kontrolēt situāciju. Pozitīvi ir tas, ka no divpunktu zonas mēs spējām gūt grozus ar 58% precizitāti, un pret šāda līmeņa komandu mēs pieļāvām tikai četras kļūdas. Komanda, lai arī piedzīvoja zaudējumu, īsi pirms paša sezonas sākuma ir ļoti kaujinieciski noskaņota,” pēc spēles stāsta BK “Jelgava” galvenais treneris Gatis Justovičs.

“Jelgavas” sastāvā pret Kurzemes klubu rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Armands Seņkāns. Kristaps Pļavnieks izcēlās ar 13 punktiem, bet Kaspara Neimaņa un Andra Justoviča kontā katram pa 12 punktiem.

Latvijas Nacionālajā līgā BK “Jelgava” pirmo spēli regulārajā čempionātā aizvadīs 2.oktobrī Jelgavas sporta hallē pulksten 20 tiksies ar līgas debitantiem “BS Tukums/TSS”.

Foto: no arhīva