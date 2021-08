BK “Jelgava” Latvijas kausa izcīņā tiksies ar Ķekavas komandu

Notikusi Latvijas basketbola Užavas kausa izloze. Tajā tika noskaidrots, ka BK “Jelgava” pirmie pretinieki cīņā par kausu būs BK “Ķekava”, informē Sporta servisa centrā.



Latvijas basketbola Užavas kausā piedalīsies 21 komanda – no Reģionālās basketbola līgas, no “Ramirent” Nacionālās līgas un no “Pafbet” Latvijas – Igaunijas līgas.

BK “Jelgava” cīņā iesaistīsies no 2. kārtas, kurā mūsu pretinieki būs BK “Ķekava” – komanda, kas mums labi zināma no Nacionālās līgas. “Mūsu mērķis kausa izcīņā ir tikt pēc iespējas tālāk. Jātiek tālāk, un tad varēsim skatīties, kas mēs esam,” norāda BK “Jelgava” valdes loceklis Dins Ušvils.

Pāra uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā. Pirmā spēle notiks Ķekavā, otrā – Jelgavā. Pāra uzvarētāji nākamajā kārtā tiksies ar “Pafbet” Latvijas–Igaunijas līgas komandu BK “Liepāja”.

Latvijas basketbola Užavas kausa atklāšanas spēle notiks 17. septembrī Tukumā starp Tukuma un Saldus komandām. Pārējo spēļu norises laiki pagaidām nav zināmi.









Foto: no "jelgava.lv"