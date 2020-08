Četri Jelgavas metēji kļūst par Latvijas čempioniem vieglatlētikā

Divas dienas aizvadītās nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) saimniekoja valsts labākie vieglatlēti. Pirmo reizi Jelgavas vēsturē šeit risinājās Latvijas čempionāts un patīkami, ka ar labiem panākumiem izcēlās mājinieki – Jelgavas novada sportistu kontā četras zelta medaļas.



Bez pārsteigumiem aizritēja šķēpa mešanas sacensības, kur vīriešu konkurencē uzvarēja favorīts Gatis Čakšs (Jelgavas novada sporta centrs/MSĢ), uzrādot šī čempionāta augstvērtīgāko rezultātu, raidot rīku 83,80 metru tālumā (IAAF tabulās tas vērtējams ar 1155 punktiem). Lai gan tas par deviņiem centimetriem atpalika no personiskā rekorda, Gatis bija priecīgs par savu metienu stabilitāti, jo piecos mēģinājumos izdevās raidīt šķēpu pāri 81 metra atzīmei.

Sacensību pirmajā dienā labi iesākto svētdien turpināja mūspuses vesera un diska metēji. Vesera mešanā (kur sacensības ZOC centrālā laukuma seguma taupīšanas nolūkā notika Platonē) sievietēm par Latvijas čempioni kļuva Elva Vestarta (46,20 metri), bet sudraba medaļu ar rezultātu 45,56 metri izcīnīja Liene Roziņa (45,56). Abas minētās sportistes ir Jelgavas novada sporta centra trenera Imanta Roziņa audzēknes. Diska mešanā ZOC galvenajā arēnā karsta (gan tiešā, gan pārnestā nozīmē) cīņa izvērtās sieviešu konkurencē, kur līderes mainījās vai pēc katra mēģinājuma. Galu galā par Latvijas čempioni kļuva Inga Miķelsone – Leimane (45,70 metri), apsteidzot gan savu komandas biedreni Jelgavas novada sportisti Daci Šteinerti, kas šoreiz bija trešā (43,96), gan sudraba laureāti cēsinieci Vinetu Krūmiņu (44,76). Vīriem sīva cīņa izpalika – jau divdesmit sestais Latvijas čempiona tituls Jelgavas novada diskobolam Oskaram Vaisjūnam (49,29).

Ne tik labi jelgavniekiem veicās skrejceliņā. Mūsu galvenā sprinta cerība Māra Anna Zīverte guva traumu, jau iesildoties 100 metru priekšskrējienam, tomēr neraugoties uz to, ar rezultātu 12.43 sekundes kvalificējās finālam, tomēr sacensības neturpināja. Līdz ar to Māra Anna nestartēja arī nākamajā dienā 200 metru skrējienā. Sprintā sievietēm triumfēja Sindija Bukša, kļūstot par Latvijas čempioni gan 100 metru (11.73), gan 200 metru distancē (23.73), gan kopā ar “Ausekļa” komandas biedrenēm uzvarot arī 4x100 metru stafetē (46.95). Vīriem labāko sprinteru godā – Emīls Kristofers Jonāss no Lāča sporta skolas 100 metros (10.74) un liepājnieks Iļja Petrušenko 200 metru distancē (21.90).

Par spīti karstajam laikam, augstvērtīgus rezultātus izdevās uzrādīt ne tikai G.Čakšam, bet arī šķēpa metējām sievietēm. Šajā disciplīnā par Latvijas čempioni kļuva smilteniete Līna Mūze (60,10 metri), tuvu sešdesmit metru robežai aizmeta arī ventspilniece Madara Palameika (58,70) un Anete Kociņa no “Arkādijas” kluba ( 58,58 metri). Daiļais dzimums iepriecināja ar augstvērtīgiem rezultātiem arī 800 metru distancē, ko Līga Velvere (“Liesma”) veica 2 minūtēs 2.85 sekundēs, kā arī trīssoļlēkšanā, kur ventspilnieces Rūtas Kates Lasmanes sniegums 13,82 metri.

Foto: Ruslans Antropovs

(Plašāk – 13.augusta laikrakstā “Zemgales Ziņas”)